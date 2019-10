Gabriele Gravina, de Italiaanse bondsvoorzitter, wil racistische supporters in de stadions identificeren via de VAR.

'Alle middelen moeten ingezet worden om het racisme uit de Italiaanse stadions te weren', vertelde de Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gravina aan het Italiaanse persbureau ANSA. 'Niet enkel moet dat gebeuren in Italië, maar ook de FIFA moet daar meer op inzetten. Vooral de nieuwe technieken van de VAR zijn uitermate geschikt voor het identificeren van racistische supporters.'

'Ik vind het onaanvaardbaar dat slechts sommige gezangen verstaanbaar zijn als bewijs en andere dat totaal niet zijn.' Daarmee verwijst Gravina naar het voorval met de Cagliari-supporters die Lukaku op de korrel namen met apengeluiden. De Italiaanse commissie die het geval moest onderzoeken, vond niet genoeg bewijzen om van racisme te spreken.

'Met de videoref kunnen we het echt aantonen dat mensen racistische zaken riepen en of dat nu één, twee of tien personen zijn, ze moeten vervolgd worden', is Gravilla heel duidelijk. 'Door de technologie kunnen we nu veel meer. Laten we die dan ook gebruiken.'

Het Italiaanse voetbal staat al sinds het begin van het nieuwe seizoen in het oog van de storm. Verschillende racistische incidenten deden zich de afgelopen maanden al voor zoals onder meer het geval was met Lukaku maar ook enkele weken geleden met de Lazio-supporters die een Hitlergroet deden bij de Europa Leaguematch tegen Rennes.

Gravina reageerde ook vooral na de match Bulgarije-Engeland die tweemaal werd stilgelegd omdat de Bulgaarse fans zich racistisch uitlieten. Daar zijn ondertussen al zes personen opgepakt en heeft de bondsvoorzitter ontslag genomen.