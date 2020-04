In Italië hebben alle eersteklasseclubs hun fiat gegeven voor een heropstart van de competitie. De Franse clubs raken er ondertussen niet uit en dus deed L'Équipe een kleine rondvraag bij haar lezers.

De Italiaanse Serie A vergaderde vandaag over een mogelijke opstart van de competitie. Eerder toonden sommige clubs zich niet zo happig om dit seizoen nog af te werken, maar vanmiddag was iedereen, ook Torino en Brescia, unaniem akkoord om een communiqué uit te sturen waarbij de ganse Serie A wenst dit seizoen tot een goed einde te brengen. Wat mee hielp tot dit standpunt te komen was de vraag van de betaalzenders, die nog een stuk van de koek moeten betalen, of ze bij een niet hervatting van deze competitie een stuk later en/of een stuk minder mogen betalen.

Morgen/woensdag komt het profvoetbal samen met minister van Sport Vincenzo Spadafora die zich eerder sceptisch had uitgelaten over een hervatting van de voetbalactiviteiten. Het is niet omdat de clubs er van uitgaan dat ze op 4 mei de trainingen zouden kunnen hervatten dat ze straks ook weer mogen spelen, liet hij maandag weten.

Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza was ook scherp: 'Met meer dan 400 doden per dag is het voetbal echt het laatste probleem waarmee we ons momenteel kunnen en moeten bezighouden.'

De profliga benadrukt dat er pas opnieuw kan worden gevoetbald wanneer de overheid groen licht geeft en de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen getroffen worden. Daar zullen dus nog wat mensen van overtuigd moeten worden.

Lezers L'Équipe willen niet meer voetballen

Ondertussen zijn ook de verschillende Franse clubs aan het uitdokteren wat er met de Ligue 1 moet gebeuren. Per dag komen er opties bij en de profliga FLP nam tot dusver nog geen beslissing. Sportkrant L'Équipe besloot dan maar een enquête te houden bij haar lezers. Daaruit blijkt dat een meerderheid van 55% de bijna 100.000 stemmers een stopzetting van de competitie wil en dat de 28ste speeldag midden-maart dus de laatste was van dit seizoen.

Nog in de enquête werd gepolst naar wie de resterende Europese tickets krijgt na de top drie. 52% verkiest de huidige rangschikking te gebruiken als uitgangspunt met dan ook de nummers vijf en zes (Reims en Nice) die een Europees plekje krijgen in de plaats van bekerfinalisten Lyon en Saint-Étienne, die respectievelijk op de zevende en zeventiende plaats staan in de Ligue 1.

De derde vraag, tot slot, ging over de degradatie en daar waren de lezers wel zeker over. 75% vindt dat er niet geknoeid mag worden aan het aantal stijgers en dalers en dus dat Nîmes, Amiens en Toulouse dit seizoen moeten zakken naar de Ligue 2.

