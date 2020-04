De Italiaanse minister van Sport, Vincenzo Spadafora, heeft het Italiaanse voetbal woensdag opgedragen zich te richten op volgend seizoen.

'Ik zie de kans dat het seizoen hervat wordt steeds kleiner worden', zei Spadafora in een interview bij tv-zender La 7. 'Als ik voorzitter was van een voetbalclub zou ik me al proberen voorbereiden op de start van de nieuwe competitie, eind augustus. Door de beslissingen die landen als Frankrijk de voorbije dagen hebben genomen, zal ook Italië waarschijnlijk deze lijn moeten volgen. Het zou zo een algemene Europese lijn worden.'

De Franse premier Edouard Philippe kondigde woensdag aan dat het huidige seizoen in de Ligue 1 niet hervat zal worden.

'Ik denk dat de volgende bijeenkomst van de Italiaanse profliga voor een verrassing kan zorgen', vervolgde Spadafora. 'De meerderheid van de clubs vraagt ons het seizoen stop te zetten.' Die volgende bijeenkomst is voor vrijdagmorgen.

Het Italiaanse voetbal zou niet de eerste competitie zijn die een streep zou trekken onder het huidige seizoen. Gisteren maakte de Franse minister-president Edouard Philippe al bekend dat er geen voetbal wordt toegestaan tot begin september en dat de Ligue 1 dus noodgedwongen moet stoppen. Vorige week was er ook hetzelfde nieuws voor de Nederlandse Eredivisie. Daar werden geen kampioen, stijgers of dalers aangeduid.

De Serie A ligt sinds 9 maart stil om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Italië stierven al meer dan 27.000 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

