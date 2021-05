Een paar uur nadat de Portugees Paulo Fonseca vertelde dat hij volgend seizoen niet meer op de Romeinse bank zal zitten, heeft AS Roma al zijn nieuwe coach bekendgemaakt: José Mourinho.

Mourinho (58) werd op 19 april ontslagen door Tottenham. In Italië coachte hij al eerder Inter Milaan (2008-2010). De Portugees ondertekende in de Italiaanse hoofdstad een contract tot 30 juni 2024.

'We zijn enorm verheugd op de komst van Mourinho in de Romafamilie', vertelden Romavoorzitter Dan Friedkin en ondervoorzitter Ryan Friedkin. 'Hij is een groot kampioen die op alle niveaus prijzen heeft gewonnen. José zal dan ook enorm veel leiderschap en ervaringen brengen aan ons ambitieus project. De aanstelling van Mourinho is een grote stap in het bouwen van een langdurige en consistente winnaarsmentaliteit binnen de club.'

Ook de Portugese algemeen directeur Tiago Pinto wou een woordje kwijt over de komst van Mourinho. 'Toen José beschikbaar werd, sprongen we er meteen op. We wilden een van de grootste trainers ooit bij onze club hebben. We werden ook nog eens omver geblazen door Mourino's drang om te winnen. Het maakt niet uit hoeveel trofeeën hij al won, zijn focus ligt altijd op de volgende. Samen met Dan en Ryan Friedkin zullen we nu de fundamenten voor een nieuw AS Roma leggen.'

'Ik moet de Friedkinfamilie bedanken om voor mij te kiezen om aan ht hoofd te staan van deze grote club en om deel uit te maken van hun visie', vertelde Mourinho. 'Na enkele gesprekken begreep ik meteen het grotere verhaal. Het is dezelfde ambitie die me altijd wist te motiveren. Maar het is vooral de ongelooflijke passie van de Romafans die me overtuigde om hier te tekenen.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🤝



The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp — AS Roma English (@ASRomaEN) May 4, 2021

