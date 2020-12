De Italiaanse ex-voetballer Paolo Rossi, die zijn land in 1982 naar de wereldtitel schoot, is op 64-jarige leeftijd overleden.

De Italiaanse ex-voetballer Paolo Rossi, die zich in 1982 in de harten van zijn landgenoten speelde door zich op het wereldkampioenschap in Spanje te kronen tot topschutter én de wereldtitel binnen te halen met de Squadra Azzurra, is overleden. Dat melden Italiaanse media. De 64-jarige Rossi was ongeneeslijk ziek.

In 1982 had Rossi, bijgenaamd Pablito, een groot aandeel in de wereldtitel van Italië op het WK in Spanje, waar hij met zes goals topscorer werd.

De deelname van Rossi aan dat WK hing nochtans lang aan een zijden draadje: in 1980 werd hij namelijk als speler van Perugia voor twee jaar geschorst wegens zijn aandeel in het grote omkoopschandaal 'Totonero'. Rossi zelf heeft altijd ontkend betrokken geweest te zijn bij het schandaal. Pas enkele maanden voor de WK-eindronde mocht hij opnieuw spelen, bij Juventus op dat moment. Ondanks een pover rapport -één doelpunt in drie wedstrijden- haalde bondscoach Enzo Bearzot hem bij de selectie.

Eén van de meest legendarische wedstrijden uit de WK-geschiedenis

Een gok die op niets leek uit te draaien want in de eerste drie wedstrijden van de groepsfase bleef het kanon van Rossi stil en speelden de Italianen drie keer gelijk, met een bijna-uitschakeling tot gevolg. Pas in de laatste wedstrijd van de tweede ronde, tegen topfavoriet Brazilië, scoorde Rossi zijn eerste goals. Het duel in het Sarriá-stadion in Barcelona staat nog altijd geboekstaafd als één van de meest legendarische wedstrijden uit de WK-geschiedenis. Italië knikkerde Brazilië uit de eindronde met 3-2, met een hattrick van Rossi.

In de halve finale scoorde Rossi de twee doelpunten in de 2-0 zege tegen Polen en in de finale in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid was hij goed voor de openingstreffer in de met 3-1 gewonnen match tegen West-Duitsland.

Rossi werd in zijn jaren bij Juventus twee keer kampioen in de Serie A, won de Europa Cup I en II en de Italiaanse beker. Hij speelde ook nog bij Milan en Verona.

