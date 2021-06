Italië heeft zich zaterdag met veel moeite geplaatst voor de kwartfinales op het EK voetbal. De Squadra Azzurra won in Londen na verlengingen met 2-1 van Oostenrijk. Als de Rode Duivels zondag hun achtste finale winnen van Portugal, is Italië volgende week vrijdag de tegenstander van de Duivels in de kwartfinales.

Beide ploegen begonnen met aanvallende intenties aan de partij op Wembley. Italië speelde zoals verwacht met veel druk naar voren, maar Oostenrijk liet zich niet zomaar wegdrukken. De intensiteit was hoog. Barella trapte al vroeg op de Oostenrijkse doelman Bachmann. Linksachter Spinazzola was opnieuw bedrijvig en bracht gevaar met zijn voorzetten, maar tot een grote kans was het wachten tot op het halfuur. Immobile pakte vanuit het niets uit met een geweldig schot, dat uiteenspatte op de paal. In het slot van de eerste helft duwden de Italianen nog eens op het gaspedaal. Spinazzola werd neergehaald in de zestien en claimde tevergeefs een penalty, Berardi zag zijn poging afgeblokt worden.

Na de pauze was het Oostenrijk dat voor het eerste gevaar zorgde. Alaba schilderde een vrijschop een metertje over de goal van Donnarumma. Voor Italië kopte Bonucci over. De Italianen speelden te stereotiep, zonder ideeën. En aan de overkant werden de Oostenrijkers steeds gevaarlijker. Een afgeweken schot van Sabitzer ging naast, Arnautovic mikte op Donnarumma. Arnautovic maakte even voorbij het uur zelfs de openingstreffer, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Italië schoot wakker door de Oostenrijkse dreiging en invaller Locatelli en Insigne gingen hun kans. Hun pogingen gingen telkens naast. Berardi miste zijn halve omhaal.

Er kwamen verlengingen en daarin moesten de Oostenrijkers het hoofd buigen. Invaller Chiesa kapte vijf minuten in de extra tijd voor doel Laimer uit en fusilleerde Bachmann, 1-0. De Oostenrijkse afweer was gebroken en in de slotminuut van de eerste verlenging maakte Pessina er met een overhoeks schot 2-0 van. Schaub en Sabitzer misten voor Oostenrijk kansen op de aansluitingstreffer. Die kwam er zes minuten voor tijd toch nog. Kalajdzic kopte een hoekschop knap voorbij Donnarumma, die zo zijn wereldrecord van aantal minuten zonder tegendoelpunt zag eindigen bij 1169.

Italië won uiteindelijk wel met 2-1 en stoot door naar de kwartfinales. Eerder op de dag won Denemarken zijn achtste finale met ruime 4-0 cijfers van Wales.

Beide ploegen begonnen met aanvallende intenties aan de partij op Wembley. Italië speelde zoals verwacht met veel druk naar voren, maar Oostenrijk liet zich niet zomaar wegdrukken. De intensiteit was hoog. Barella trapte al vroeg op de Oostenrijkse doelman Bachmann. Linksachter Spinazzola was opnieuw bedrijvig en bracht gevaar met zijn voorzetten, maar tot een grote kans was het wachten tot op het halfuur. Immobile pakte vanuit het niets uit met een geweldig schot, dat uiteenspatte op de paal. In het slot van de eerste helft duwden de Italianen nog eens op het gaspedaal. Spinazzola werd neergehaald in de zestien en claimde tevergeefs een penalty, Berardi zag zijn poging afgeblokt worden. Na de pauze was het Oostenrijk dat voor het eerste gevaar zorgde. Alaba schilderde een vrijschop een metertje over de goal van Donnarumma. Voor Italië kopte Bonucci over. De Italianen speelden te stereotiep, zonder ideeën. En aan de overkant werden de Oostenrijkers steeds gevaarlijker. Een afgeweken schot van Sabitzer ging naast, Arnautovic mikte op Donnarumma. Arnautovic maakte even voorbij het uur zelfs de openingstreffer, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Italië schoot wakker door de Oostenrijkse dreiging en invaller Locatelli en Insigne gingen hun kans. Hun pogingen gingen telkens naast. Berardi miste zijn halve omhaal. Er kwamen verlengingen en daarin moesten de Oostenrijkers het hoofd buigen. Invaller Chiesa kapte vijf minuten in de extra tijd voor doel Laimer uit en fusilleerde Bachmann, 1-0. De Oostenrijkse afweer was gebroken en in de slotminuut van de eerste verlenging maakte Pessina er met een overhoeks schot 2-0 van. Schaub en Sabitzer misten voor Oostenrijk kansen op de aansluitingstreffer. Die kwam er zes minuten voor tijd toch nog. Kalajdzic kopte een hoekschop knap voorbij Donnarumma, die zo zijn wereldrecord van aantal minuten zonder tegendoelpunt zag eindigen bij 1169. Italië won uiteindelijk wel met 2-1 en stoot door naar de kwartfinales. Eerder op de dag won Denemarken zijn achtste finale met ruime 4-0 cijfers van Wales.