Italië heeft zich woensdag als eerste team op het EK voetbal geplaatst voor de tweede ronde. De Italianen wonnen ook hun tweede duel in Rome. Ditmaal was Zwitserland een maat te klein. Manuel Locatelli was de held van de avond met twee goals, Ciro Immobile legde de eindstand vast op 3-0.

Italië nam van bij de aftrap het heft in handen. Immobile kopte de eerste kans over. Chiellini leek de Italianen na negentien minuten wel op voorsprong te brengen, maar zijn goal werd afgekeurd voor voorgaand handspel. Chiellini moest enkele minuten na zijn afgekeurd doelpunt al naar de kant met een blessure. Een domper voor de Italianen, maar die lieten het hoofd niet hangen. En na 26 minuten was het raak. De Sassuolo-tandem brak de ban. Berardi bracht vanaf rechts knap voor tot bij Locatelli die makkelijk kon binnentikken, 1-0. Ook na het doelpunt bleef Italië baas en Zwitserland zoekende. Insigne viseerde met een plaatsbal de verste hoek, maar Akanji zat er tussen. Uitblinker Spinazzola tikte even later naast. De Zwitsers mochten tevreden zijn dat het slechts 1-0 stond bij de rust.

Na de pauze bleef het spelbeeld onveranderd. Italië domineerde, Zwitserland onderging de wet van de sterkste. Na zeven minuten in de tweede periode stond de tweede treffer op het bord. Barella bediende Locatelli die van buiten de zestien met een strak schot zijn tweede van de avond op het scorebord zette, 2-0. De reactie van Zwitserland was een schotje van Shaqiri, dat ruim over ging. Berardi en Immobile misten nog kansen voor Italië, maar de derde treffer kwam er toch nog in de slotfase. Immobile trapte vanop een meter of twintig de bal tegen de netten, 3-0.

Eerder op de avond won Wales al met 2-0 van Turkije. In de tussenstand in groep A leidt Italië met 6 punten. Wales volgt met 4 punten, voor Zwitserland (1) en Turkije (0). Op de slotspeeldag zondag treft Italië in Rome Wales en spelen Zwitserland en Turkije in Bakoe hun laatste kansen uit.

