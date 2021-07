Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, over de finale van het EK en de teleurstellende ploegen op dit kampioenschap. 'Mancini heeft getoond hoe je als trainer je stempel kan drukken.'

Het EK eindigde met een overwinning van Italië. Terecht ?

Het EK eindigde met een overwinning van Italië. Terecht ?Jacques Sys: 'Daar kan geen enkele discussie over bestaan. De Italianen gingen altijd uit van hun kwaliteiten, ze waren naar voren georiënteerd en dachten dat er bij een voorsprong amper aan zich terug te trekken. Zeer on-Italiaans als je denkt aan het rauwe en soms irritante spel van vroeger. Die ommekeer is toch de verdienste van Roberto Mancini, de bondscoach die een heel andere manier van voetballen installeerde. Met spelers die er vroeger ook al bij waren maar toen binnen een ander concept in hun mogelijkheden werden beknot.'Mancini heeft getoond hoe je als trainer je stempel kan drukken. Italië demonstreerde dat het in het voetbal om de collectiviteit gaat. De Rode Duivels mopperden over de blessures van Kevin De Bruyne of over Eden Hazard die niet fit was, maar dat moet je aan de top kunnen opvangen. Bij Italië viel Leonardo Spinazzola, tot dan een van de betere spelers, uit in de kwartfinale tegen België, maar hij werd probleemloos vervangen. Er stonden trouwens twee spelers van Sassuolo in de ploeg, niet iedereen speelt in de top. Maar ze draaiden probleemloos mee. Anderzijds beschikt Italië met Gianluigi Donnarumma natuurlijk wel over een fabuleuze doelman.'Wat zeer opvallend was bij Italië was de enorme passie die iedereen uitstraalde, de vreugde, de inzet. Meer dan welke andere ploeg dan ook.'Wie waren de tegenvallers in het EK?Sys: 'In de eerste plaats toch Frankrijk. Ik kan niet begrijpen dat een ploeg met zoveel aanvallende weelde voor dat soort gecontroleerd voetbal kiest. Ze hebben wel heel even laten zien tot wat ze in staat waren. Het gebeurde tegen Zwitserland toen ze een 0-1-achterstand in een 3-1-zege ombogen. Heel even met wervelend voetbal. Je zag de Zwitsers wankelen, maar in plaats van de klus te klaren, gingen de Fransen weer het balletje rondspelen. Met een verschrikkelijke dedain. Daar werden ze terecht voor afgestraft.'Tegenvallend was natuurlijk ook het spel van Duitsland, op die match tegen Portugal na. Het is vreemd dat iemand als Joachim Löw, die vijftien jaar bondscoach is geweest, er niet in slaagde de juiste tactkiek te vinden.'Teleurstellend blijft dit EK ook voor de Rode Duivels.Sys: 'Toch zegt Roberto Martínez dat dit toernooi zijn ploeg sterker zal maken. Dat zal moeten blijken. Te beginnen in de Nations League. Natuurlijk kan je nog altijd rekenen op de zogenaamde gouden generatie, zelfs volgend jaar in Qatar. Maar van de andere kant dringt een verjonging zich op. Alleen: zijn die jongeren die worden genoemd daar nu al klaar voor? 'Het kan allemaal snel veranderen in het voetbal. Voor het EK was er de vrees dat Roberto Martínez niet als bondscoach zou blijven, dat er voor hem wel andere aanbiedingen zouden komen. Nu blijft hij wel, allicht ook omdat interessante voorstellen uitblijven. Martínez heeft door zijn manier van werken en door zijn omgangsvormen een ploeg gemaakt waar iedereen graag naartoe komt. Dat is een grote verdienste. Maar je merkt dat het empathische, zijn kwaliteiten als peoplemanager, meer worden benadrukt dan zijn wissels of tactische ingrepen. Maar eens moet je natuurlijk wel een prijs pakken.'