Italië is zondag in de Europese WK-kwalificatiegroep C blijven steken op een 0-0 gelijkspel bij Zwitserland, maar het vestigde wel een wereldrecord.

De Italianen zijn nu al 36 wedstrijden op rij ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van september 2018, 0-1 tegen Portugal.

Twee landen slaagden erin 35 wedstrijden lang niet te verliezen. Brazilië deed dat van 1993 tot 1996, Spanje van 2006 tot 2009.

WK-kwalificaties

Tegen Zwitserland kwamen de Italianen dicht bij winst. In de 53e minuut liet Jorginho vanop de penaltystip de winning goal liggen. Ondanks het puntenverlies blijven de Italianen leider in groep C. Met 11 punten uit vijf wedstrijden, hebben ze wel maar vier punten voor op Zwitserland, dat twee wedstrijden minder speelde.

Bulgarije, dat met 1-0 won van Litouwen volgt als derde wel al op zes punten. Noord-Ierland, met vier punten vierde, speelde ook nog maar drie wedstrijden en doet dus ook nog mee voor groepswinst.

In groep B won Spanje met 4-0 van Georgië en speelden Kosovo en Griekenland 1-1 gelijk. Spanje heeft als groepsleider maar één puntje voor op Zweden, dat twee wedstrijden minder speelde.

Engeland is de leider in groep I. Na een 4-0 zege tegen Andorra, behoudt het vijf punten voorsprong op Polen, dat 1-7 won in San-Marino.

Duitsland nam de leiding in groep J door Armenië met 6-0 te verslaan. De Armenen zijn nu op twee punten tweede. Roemenië, dat met 2-0 won van Liechtenstein, is derde, op drie punten van de Duitsers.

