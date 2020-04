Terwijl de coronapandemie nog volop woedt, heeft het Italiaanse voetbalbond al een concreet werkplan opgesteld om alle competities af te werken. Met 30 mei als startdatum.

Terwijl in het noorden van Italië het dodental hoog blijft, je in grote delen van het land niet eens de straat op mag om te gaan joggen of wandelen en veel parken gesloten blijven, werkte de Italiaanse voetbalbond alvast een concreet plan uit om het profvoetbal te hervatten zodra de regering de maatregelen van de lockdown verlicht.De bedoeling is vooralsnog om zowel de resterende bekerwedstrijden af te werken als de rest van de geplande competitie in de Serie A, B en C. Van eerste tot derde klasse dus. Als opwarmertje zouden de terugwedstrijden voor de halve finale van de beker worden gespeeld op 27 en 28 mei. Die wedstrijden, Juventus-Milan en Napoli-Inter zouden rechtstreeks op de openbare zender RAI uitgezonden worden. Vervolgens zou op 30 en 31 mei de Serie A weer opgestart worden, of een week later op 6 juni mochten de huidige strenge regeringsvoorwaarden nog verlengd worden. Het einde is voorzien voor 2 augustus. In de Italiaanse topcompetitie staan nog twaalf speeldagen op het programma, plus vier uitgestelde wedstrijden van speeldag 25.Om zo ver te geraken, moet er natuurlijk ook weer getraind worden. Die trainingen zouden op 4 mei hervat worden. Dan gaan bij alle eersteklassers alle spelers, trainers en medische stafleden in afzondering. Zij worden eerst uitgebreid medisch getest in trainingscentra die vervolgens volledig afgesloten worden. Daar trainen ze in een eerste fase individueel, met één meter afstand, en kan dat programma later versoepeld worden. In totaal zouden tijdens die ritiro, die ruim drie tot vier weken bedraagt, 1500 man in complete afzondering leven. Wanneer iemand bij de medische tests besmet zou blijken, zou die individueel in quarantaine moeten. Tot dusver moest bij zo'n positief geval de hele kern, inclusief trainers, in afzondering.Het hele plan krijgt flink wat weerstand van de medische wereld, en ook niet alle clubleiders zijn even grote voorstander zoals bijvoorbeeld Lazio-voorzitter Claudio Lotito, die met één punt achterstand op Juventus de kans op een mogelijke derde landstitel in de clubgeschiedenis niet zomaar wil laten schieten.Urbano Cairo, voorzitter van Torino en van de roze sportkrant Gazzetta dello Sport, treedt de medische wereld bij en heeft serieuze bedenkingen bij wat hij een 'absurd plan' vindt: 'In de huidige situatie kan er niet eens aan gedacht worden om over anderhalve maand weer te voetballen. Terwijl ik als eigenaar van Torino en de Gazzetta daar toch zelf alle belang bij zou hebben. Het spijt me te moeten zeggen dat alle federaties en kampioenschappen zullen moeten inbinden.'Intussen onderzocht databank Opta wie er, als er nog gespeeld wordt, kampioen kan worden. Het resultaat van 10.000 simulaties is dat er 72% kans is dat Juve weer de titel pakt, tegenover 19,8% voor Lazio en 8,2% voor Inter. AC Milan zou zevende worden, terwijl Brescia, SPAL en Genoa naar de Serie B zouden degraderen.Komende dinsdag wordt het plan in principe opnieuw besproken.