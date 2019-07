Twee jaar geleden nog onvoldoende voor Zulte Waregem, nu bij Atlético Madrid. Het bizarre verhaal van Ivan Saponjic.

Kent u hem nog? Ivan ¦aponjic landde twee jaar geleden in Waregem als huurling van Benfica. De spits stond bekend als een groot talent, maar dat kwam er voorlopig nog niet uit in Lissabon.

Dan maar even ervaring opdoen in de Belgische eerste klasse. Dat bleek aanvankelijk te lukken want de Serviër scoorde in zijn eerste wedstrijd meteen twee keer tegen Eupen. Maar het stokte meteen erna. In het hele seizoen scoorde hij nog slechts vier keer en keerde hij gebuisd terug naar Lissabon.

In Portugal kwam hij opnieuw in de B-kern van Benfica terecht. Een ploeg actief in de tweede klasse. In 28 wedstrijden scoorde hij ook daar precies zes keer. De inmiddels 21-jarige Serviër leek dus toch niet bestemd voor de absolute top, maar dan kwam plots het grote Atlético Madrid op de proppen. Bizar toch, want ¦aponjic speelde in zijn hele carrière bij Benfica ... geen enkele minuut voor de A-ploeg. En ook bij de U21 van Servië kreeg hij tot dusver amper kansen.

Bot & biefstuk

500.000 euro, zoveel bedroeg de transfersom die Atlético betaalde voor de Servische spits. Niet al te veel voor de Spaanse vicekampioen, dat net nog 126 miljoen euro uitgaf aan een andere spits van Benfica, João Félix. Waarom haalt Atlético nu een matige speler bij de B-ploeg van Benfica?

Wel, volgens de Gazzetta dello Sport is het duo Félix- ¦aponjic niet uit elkaar te krijgen. Als 'een bot aan een biefstuk'. Atlético moest hem mee wel mee overnemen en zo geschiedde. Hij wou zelfs niet meer de voorbereiding bij Benfica doen. De Arenden gingen zelfs akkoord gaan met minder dan een kwart van ¦aponjic' transferwaarde.

Vier spitsen voor twee posities vooraan bij Atlético Madrid: Diego Costa, Saponjic, João Félix en Morata. © belgaimage

Met ook nog Diego Costa en Alvaro Morata voor dezelfde plaats lijkt Ivan ¦aponjic niet te moeten rekenen op veel speelminuten, maar hij mag er wel op hopen. Luka Jovic, die vorige maand nog voor 60 miljoen naar Real trok, had ook geen enkele minuut voor het A-team van Benfica gespeeld toen hij vertrok naar Eintracht Frankfurt. Misschien scoort hij in Wanda Metropolitano ook tweemaal tijdens z'n debuut.