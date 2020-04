Ivan Perisic, ex-speler van KSV Roeselare en Club Brugge, blikt voor Sport/Voetbalmagazine terug op de WK-finale van 2018.

Je scoorde tegen Frankrijk in de finale van het WK 2018. Kroatië had die avond het balbezit, maar Les Bleus waren efficiënter. Op welk moment in de wedstrijd besefte je dat jij de wereldbeker niet zou mogen omhoogsteken?

Ivan Perisic: 'Voor mij waren de lastigste wedstrijden op het WK die tegen Denemarken en nadien die tegen Rusland in de achtste en de kwartfinales. In de finale waren we fysiek niet honderd procent in orde, maar speelden we wel onze beste match van het toernooi in balbezit. We combineerden goed, we creëerden kansen en desondanks stonden we aan de rust 2-1 achter.'

'En bij de eerste actie in de tweede helft wordt de bal geblokt en valt die recht voor de voeten van Pogba, die 3-1 maakt. Ik denk dat zo'n scenario maar één keer om de twintig wedstrijden voorkomt. Maar we hebben niet opgegeven, want een WK-finale speel je maar één keer. Als we in het laatste kwartier een derde keer hadden kunnen scoren, dan ben ik zeker dat we hadden kunnen terugkomen, want zelfs toen de Fransen 4-1 voor stonden, hadden ze schrik van ons. Dat hadden we voor de aftrap al door: in de tunnel voelden we dat ze veel respect hadden voor ons.'

'Dat respect van de Fransen heeft ons erg gemotiveerd, zeker toen we bij de rust aan hun blikken konden zien dat ze verrast waren dat ze op voorsprong stonden, zonder echt op doel geschoten te hebben en terwijl ze echt slecht speelden.'

'Maar we mogen nu niet tevreden zijn met die finale, we moeten nog harder werken. Momenteel hebben we een nieuwe talentvolle generatie, die zich bij de vijf of zes ervaren spelers van de nationale ploeg komt voegen.'

Kan Kroatië nog een keer de finale van een groot toernooi halen?

Perisic: 'Kroaten zijn zo: als men denkt dat we iets speciaals gaan doen wanneer we naar een toernooi gaan, dan mag je er donder op zeggen dat we daar niet gaan in slagen. We moeten dus niet gaan roepen dat een finale ons doel is, maar rustig blijven en gewoon zeggen dat we de volgende match willen winnen, punt.'

'We kunnen tegen iedereen winnen maar we kunnen ook van iedereen verliezen. We zijn niet zoals Frankrijk, dat de keuze heeft tussen vijftig of zestig spelers. Wij hebben een voorraad van dertig of vijfendertig spelers, dus als we iets willen presteren, moet het wel echt raak zijn. Gelukkig zijn we gekwalificeerd voor het volgende EK, wat de generatie van '98 niet kon in 2000. Dat is een belangrijke stap voorwaarts.'

Lees het volledige interview met Ivan Perisic op woensdag 29 april op de site van Sport/Voetbalmagazine.

