Ives Serneels, bondscoach Red Flames: 'Tegen Italië bewezen dat we het elke tegenstander moeilijk kunnen maken'

1. Zwitserland staat op de FIFA-ranking vijf plaatsen hoger dan België. Zijn de Zwitsers zoveel beter de Red Flames?

'Ze staan iets hoger in de rangschikking en ze waren erbij op het laatste EK én WK, maar het is zeker geen onoverkomelijke tegenstander. Bovendien is de samenstelling van hun kern veranderd. De voorbije jaren hebben een paar speelsters de ploeg verlaten en ze werden vervangen door jonge talentvolle meisjes. Je zou kunnen zeggen dat ze dezelfde ontwikkeling hebben doorgemaakt als wij. Ik maak mij geen zorgen: mijn speelsters hebben tegen Italië bewezen dat ze genoeg kwaliteiten hebben om het elke tegenstander moeilijk te maken. We zitten niet voor niets bij de laatste vier.'

...