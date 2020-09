De Rode Duivels nemen het op 8 oktober in een vriendschappelijke wedstrijd in Brussel op tegen Ivoorkust en niet tegen Nieuw-Zeeland. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) bevestigd. Nieuw-Zeeland haakt als gevolg van organisatorische problemen te wijten aan de strikte covid-19-maatregelen af.

Bondscoach Roberto Martinez kijkt uit naar het oefentreffen met het Afrikaanse land. 'Het is een ploeg met sterke individuen van het hoogste niveau die op dit moment erg sterk presteren, zoals Wilfried Zaha (Crystal Palace) en Nicolas Pépé (Arsenal)', aldus de Spanjaard. 'Het is ook een perfecte sparringpartner voor onze eerste interlandperiode waarin we drie wedstrijden spelen. Hopelijk is er ook een kans om al een aantal fans toe te laten. Dat is toch ook iets waar we met z'n allen naar uitkijken.'

Na de oefeninterland tegen Ivoorkust (08/10) volgen de Nations League-wedstrijden in Engeland (11/10) en IJsland (14/10).

Wegens de coronacrisis stonden eerder deze maand, met de twee eerste speeldagen in de Nations League, pas de eerste interlands van 2020 op de agenda. De spelers van bondscoach Martinez lieten in Denemarken (0-2) en thuis tegen IJsland (5-1) geen steek vallen en pakten twee overwinningen.

