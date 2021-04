Na zijn knieblessure wil Robert Lewandowski terug op zoek gaan naar doelpunten. Verwacht wordt dat de spits van Bayern München nog altijd een historisch record van Gerd Müller kan breken.

In zijn huis in München heeft Robert Lewandowski een kamer ingericht waarin al zijn bekers staan uitgestald. Het wil wel eens gebeuren dat de Pool zich in deze ruimte terugtrekt. Dan mijmert hij over het verleden, over het hobbelige parcours dat hij heeft afgelegd. Dan denkt hij terug aan de tijd dat hij als kleine jongen gefascineerd was door het spel van Roberto Baggio, maar zijn droom om ooit zelf topvoetballer te worden nooit zou kunnen realiseren. Hij wilde wel, voetbal was zijn leven en op mediaplatform The Players' Tribune vertelde hij onlangs dat zijn vader bij zijn eerste communie de priester vroeg om de dienst een halfuur vroeger te laten beginnen, zodat hij Robert tijdig naar een wedstrijd van de jeugdploeg kon voeren. Maar zijn lichaam wilde niet mee. Want Lewandowski was mager en bij zijn eerste clubs, Partyzant Leszno en Varsovia Warschau, was er niemand die hem hielp om robuuster te worden. Gelaten werd daar geconstateerd hoe gemakkelijk hij in duels werd weggeblazen.

...

In zijn huis in München heeft Robert Lewandowski een kamer ingericht waarin al zijn bekers staan uitgestald. Het wil wel eens gebeuren dat de Pool zich in deze ruimte terugtrekt. Dan mijmert hij over het verleden, over het hobbelige parcours dat hij heeft afgelegd. Dan denkt hij terug aan de tijd dat hij als kleine jongen gefascineerd was door het spel van Roberto Baggio, maar zijn droom om ooit zelf topvoetballer te worden nooit zou kunnen realiseren. Hij wilde wel, voetbal was zijn leven en op mediaplatform The Players' Tribune vertelde hij onlangs dat zijn vader bij zijn eerste communie de priester vroeg om de dienst een halfuur vroeger te laten beginnen, zodat hij Robert tijdig naar een wedstrijd van de jeugdploeg kon voeren. Maar zijn lichaam wilde niet mee. Want Lewandowski was mager en bij zijn eerste clubs, Partyzant Leszno en Varsovia Warschau, was er niemand die hem hielp om robuuster te worden. Gelaten werd daar geconstateerd hoe gemakkelijk hij in duels werd weggeblazen. Robert Lewandowski heeft het lang allemaal zelf moeten uitzoeken. Hoe hij meer spieren moest kweken bijvoorbeeld, een moeilijke opgave omdat die spieren aanvankelijk niet wilden groeien. Als hij in die kamer vol trofeeën zit, wordt Lewandowski overvallen door een gevoel van trots. Dan wil hij nog wel eens nadenken over zijn zoektocht naar de juiste positie op het veld, hoe hij zelfs een tijdje als nummer tien speelde, zoals Alessandro Del Piero, nog een voetballer die hij vroeger adoreerde. Net zoals later Thierry Henry wiens bewegingen hij aandachtig bestudeerde. Het is niet zo dat hij dagelijks naar al die bekers kijkt, naar de trofeeën die hij kreeg als UEFA-Speler van het Jaar én als FIFA-Speler van het Jaar, de absolute sieraden van zijn collectie. Nee, hij werpt er gewoon af en toe een blik op, als een bevestiging van de juiste weg die hij als voetballer heeft ingeslagen. Bij Borussia Dortmund waar hij op een radicale manier zijn trainingen veranderde en elke dag in de fitnessruimte doorbracht. En nu bij Bayern München waar hij nog altijd met dezelfde verbetenheid aan zijn lichaam werkt en pas goed tot een doelpuntenmachine uitgroeide. Tot een spits die met de dag beter wordt, die zich zelfs tijdens een duurloop volledig concentreert om zo meer kracht in zijn spel te leggen. Nog altijd wil Lewandowski groeien. Niets dat hem meer ergert dan een training waarin niet voluit wordt gegaan. Dan overhaalt hij een paar ploegmaats om achteraf nog door te gaan. Robert Lewandowski miste door een in een interland opgelopen knieblessure drie wedstrijden in de Bundesliga, naast de dubbele confrontatie in de Champions League met PSG. Hij kan nog altijd het mythische doelpuntenrecord van de legendarische Gerd Müller breken. Die tekende tijdens het seizoen 1971/72 veertig treffers aan. Het leken cijfers voor de eeuwigheid. Lewandowski zit na 30 competitiewedstrijden aan 35 goals, in de veronderstelling dat hij dinsdagavond nog niet speelde tegen Bayer Leverkusen en pas dit weekend, op het veld van Mainz 05, zoals gepland zijn rentree viert. Dan heeft hij nog vier matchen om het aantal van Der Bomber, zoals Müller werd genoemd, te overtreffen. Vijftig jaar later. De Pool is een heel ander type dan Müller die slechts 1,76 meter groot is - negen centimeter minder dan Lewandowski - en dijbenen had met een omvang van 60 centimeter. Müller dreef vooral op zijn instinct. De manier waarop hij de bal aannam en snel rond zijn as draaide, was indrukwekkend om zien. Hij wist altijd waar de keeper stond, alsof hij ogen op zijn rug had. Müller was een roofdier in de zestien meter. Hij scoorde vanuit een soort innerlijke explosie, vierde even mee en onttrok zich dan aan het feestgedruis. Alsof hij zich schaamde voor de ravage die hij had aangericht. Het typeerde zijn manier van leven: Müller maakte zich naast het veld zo onzichtbaar mogelijk, hij miste ook charisma en praatte aanvankelijk met een zwaar Zuid-Duits accent waarover lang lacherig werd gedaan. Dat hij na zijn komst bij Bayern eerst een gewichtheffer werd genoemd, sleepte hij lang als een trauma met zich mee. Robert Lewandowski is een veel sterkere persoonlijkheid en een veel completere spits. Ook hij is brandgevaarlijk in de zestien meter, maar participeert volop aan het spel van Bayern. Hij kopt in het eigen strafschopgebied hoekschoppen weg, laat zich in het middenveld terugzakken, wijkt uit naar de flanken, maakt ruimte voor zijn ploegmaats en zegt dat hij veel minder productief is als hij in de zestien meter op een bal staat te wachten. Lewandowski vindt het belangrijk om veel aan de bal te zijn. Die behoefte had Müller veel minder. Ook al was het spel van Bayern, van achteruit gedirigeerd door Franz Beckenbauer, vooral op hem afgestemd. Müller moest er alleen voor zorgen dat hij in die zestien meter in beweging was. Hij trainde daar nooit specifiek op maar, zo zei hij vaak, had gewoon het geluk dat hij sneller reageerde dan iemand anders. Dan doet Lewandowski het ook op training heel anders. In zijn beginperiode bij Bayern vroeg hij zijn ploegmaat Xabi Alonso om hem op training aan te spelen, met vlakke ballen, op de manier waarop hij het graag heeft. Naar automatismen op het veld heeft hij altijd gestreefd. Lewandowski probeert nog altijd het kleinste element in zijn spel te verbeteren. Het gaat hem om perfectie. Hij wil in het spel constant zijn grenzen opzoeken. Daarvoor moet je topfit zijn. Lichamelijk maar ook geestelijk. Want 90 procent van de goals die je maakt, zegt Lewandowski, hebben te maken met het hoofd dat nog goed werkt, met je concentratieniveau. Altijd hongerig zijn naar doelpunten, dat is volgens hem de kunst. De spits werkt dagelijks op een extreme manier aan zijn lichaam. Ooit heeft hij dat lichaam op zijn biologische ouderdom laten onderzoeken, hij wilde alle parameters onder controle hebben om na te gaan wat hij nog kan verbeteren. Lewandowski is 32 jaar, maar uit dat onderzoek bleek dat hij het lichaam heeft van iemand van 26. Hij profiteert van het werk dat pas goed op zijn twintigste begon en vervolgens steeds intensiever werd doorgetrokken. Lewandowski verdiept zich in alle facetten van zijn job. Geen toeval is het ook dat hij zelden geblesseerd is. Vooraleer hij nu voor een paar weken werd geveld, miste Lewandowski vorig jaar in februari en maart drie duels, zijn langste afwezigheid tot dan in zeven seizoenen bij Bayern München. Nadat Robert Lewandowski een dikke maand geleden drie keer scoorde tegen VfB Stuttgart werd hij in de Duitse pers om de oren geslagen met cijfers. Hij zat toen aan 35 doelpunten en was in de ranglijst van de beste goalgetters uit de geschiedenis van de in 1963 opgerichte Bundesliga opgerukt naar de tweede plaats. Die werd tot dan ingenomen door Klaus Fischer, de memorabele spits van onder meer Schalke 04. Die tekende in totaal 268 doelpunten aan, zij het dat dit niet gebeurde bij een topclub. Lewandowski zit intussen aan 271 goals, in 346 wedstrijden. Nog altijd een pak minder dan Gerd Müller die 365 goals fabriceerde, in 427 matchen. Müller maakte in zijn carrière ook 32 hattricks, Lewandowski dertien. Het zijn cijfers die de voorbije weken in de media breed werden uitgesmeerd. Robert Lewandowski houdt zich daarmee niet bezig. Hoewel: toen hij in die wedstrijd tegen VfB Stuttgart, waarin hij drie keer had gescoord, na 70 minuten werd vervangen keek hij verbaasd op. Maar hij zei niets. Een prof die altijd aan de volgende wedstrijd denkt, zo omschrijft Robert Lewandowski zichzelf. Op weg naar nog meer doelpunten, naar een nieuwe titel met Bayern München, de zevende, nadat hij eerder twee keer kampioen werd met Borussia Dortmund. En hij zal voor de zesde keer topschutter worden in de Bundesliga. Daar zal zijn knieblessure ook in het slechtste geval niets aan veranderen. Robert Lewandowski is een fenomeen. Sinds hij medio 2014 bij Bayern neerstreek scoort hij gemiddeld om de 83 minuten. In de matchen waarin hij meedeed, pakte Bayern 2,32 punten. In de 68 confrontaties die Lewandowski met Bayern in de Champions speelde, scoorde de Pool om de 84 minuten. Hij is een garantie op succes. En op doelpunten. Al sinds Bayern hem gratis weghaalde bij Borussia Dortmund waar zijn contract afliep en hij onder Jürgen Klopp een rijpingsproces had ondergaan. Aan de huidige coach van Liverpool denkt hij nog geregeld, want was het Klopp niet die hem op training uitdaagde: als hij 10 doelpunten maakte in een trainingspartijtje kreeg hij van hem 50 euro, haalde hij dat aantal niet, dan moest hij die 50 euro zelf aan zijn trainer betalen. Lang, heel lang moest Lewandowski zelf betalen. Maar het hielp hem in zijn ontwikkeling, de sprong naar de Bundesliga kwam voor hem op het juiste moment. Geholpen door het toeval. Want zou Lewandowski toen, in 2010, niet tekenen voor Blackburn Rovers? De uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull verhinderde dat hij naar Engeland zou vliegen. Robert Lewandowski wil zeker nog vijf seizoenen doorgaan. Hij spiegelt zich wat dat betreft aan Cristiano Ronaldo die op zijn 36e nog altijd in de top speelt. En ook dagelijks in de fitnessruimte werkt. Als allereerste. Zoals Lewandowski. Meer en meer is de Poolse superaanvaller met Bayern München vergroeid. Ooit was er interesse van Real Madrid, maar dat schoof hij snel opzij. Hij verlengde een hele tijd geleden al zijn contract tot medio 2023. Ook in eigen land heeft de spits inmiddels de status van onsterfelijkheid bereikt. Hij ontving onlangs uit handen van de Poolse president Andrzej Duda het commandeurskruis van de Poolse ridderorde Polonia Restituta, de hoogste onderscheiding die je in dat land kan krijgen. Hij is als aanvoerder, ook een troefkaart in de Poolse nationale ploeg waarvoor hij in 117 interlands 64 doelpunten maakte. Hier zijn de cijfers van Gerd Müller nog indrukwekkender: 68 goals in 62 matchen. Maar hij speelde in een topploeg. Afwachten is het nu wanneer Robert Lewandowski in de Bundesliga het record van Müller gaat breken. Als dat gebeurt, zullen de superlatieven weer worden bovengehaald. Ze zullen Gerd Müller ontgaan. Het Bayernicoon lijdt aan Alzheimer en verblijft in een verpleeghuis op de palliatieve afdeling. Hij is aan het laatste kapittel uit zijn leven bezig.