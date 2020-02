Elke week berichten we in The Life of Kevin over de avonturen van Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze week: Real Madrid, de Carabao Cup en de beste speler op de Engelse velden.

Na een korte deugddoende vakantie onder de Arabische zon is het weer business as usual voor Kevin De Bruyne. Die begon woensdag met een opwarmertje tegen West Ham, verwikkeld in een felle degradatiestrijd. Met een doelpunt, zijn achtste van het seizoen, én een nieuwe assist, zijn zestiende, oriënteerde hij nog maar eens de wedstrijd. Zijn seizoen blijft fenomenaal en het record assists van Thierry Henry komt steeds dichterbij.

Opvallend vorige week was de discussie die steeds vaker de headlines beheerst na een goeie prestatie van De Bruyne. Nu de titelstrijd is beslecht, moet het ergens anders over gaan en wordt de vraag: wie moet straks speler van het jaar worden? Iemand van de fantastische ploeg van Liverpool, of onze landgenoot? De prijs wordt pas half april uitgereikt.

Jamie Redknapp vond in zijn column in de Daily Mail dat de trofee aan De Bruyne toekwam. Opvallend, want Redknapp is ex-Liverpool en die ploeg is bezig aan een recordreeks. Maar dat maakt niet uit, zei hij, met De Bruyne heeft City de beste speler van het jaar.

Redknapp na de zege tegen West Ham: 'Als hij op het veld staat, steekt hij met kop en schouders boven de rest uit. Het was vandaag alsof er een krachtveld rond hem hing op het veld. Niemand kon hem tackelen of de bal afnemen. Zijn passes zijn altijd ontzettend uitnodigend, en snijden verdedigingen open. Ook wat hij doet zonder bal telt mee. Zijn allround spel zit gewoon op een ander niveau. Voor mij is hij de speler van het jaar. Zijn tegenstanders in dat referendum voetballen voor Liverpool. Virgil van Dijk heeft een uitstekend jaar, van Jordan Henderson ben ik een grote fan en Sadio Mané is uitstekend, maar kijk naar de cijfers van KDB. Hij is de beste speler van Engeland, met een mijl voorsprong.'

Trofee voor City?

Micah Richards, ex-Manchester City, reageerde op de discussie en ziet de trofee naar iemand van Liverpool gaan. De Bruyne is inderdaad de beste speler, ook volgens Richards, maar die zou toch iemand van Liverpool belonen voor het fantastische seizoen dat de Reds spelen.

Stel dat de strekking-Richards het haalt, dan zou het voor het derde jaar op rij zijn dat iemand van Liverpool met de prijs gaat lopen. In 2018 won Salah, in 2019 Van Dijk. Tenminste, als we het houden bij de belangrijkste individuele trofee over het Kanaal, de speler van het jaar zoals die wordt aangeduid door leden van de spelersvakbond. De collega's kortom.

En - vreemd, na een decennium van succes - die hebben het niet zo voor de boys van City. Nog nooit won een speler van The Blues deze trofee. Voor de twee Liverpoolmannen wonnen ook Kanté (Chelsea), Mahrez (Leicester City), Eden Hazard (Chelsea, in 2015), Suárez (Liverpool), Bale (Tottenham, 2 keer) en Van Persie (Arsenal) de prijs. Kevin De Bruyne zou de eerste van City zijn en de eerste voetballer uit Manchester sinds Wayne Rooney in 2010 de prijs haalde.

Er is wel nog een andere prijs, die van de sportjournalisten. De laatste jaren loopt hun keuze vaak parallel met die van de profs, in 2015 kreeg Hazard bijvoorbeeld ook hun trofee. Dat gebeurde niet in 2016. Voor het succes van Leicester City bekroonden de profvoetballers Mahrez, maar de pers Jamie Vardy.

En vorig seizoen was er ook een meningsverschil. Voor de profs was Van Dijk de man van het jaar, de pers vond dat City niet kon blijven worden genegeerd in de individuele prijzen en bekroonde eind april Raheem Sterling. Afwachten wat het dit jaar wordt...

