Jamie Vardy: 'Ik ben een nachtmerrie op het veld'

Wanneer Jamie Vardy (31) Boris, Billy en Ralph de deur heeft uit gewerkt en het geblaf zich wat verwijdert, komt het gesprek binnen al snel op Harry Kane, Sergio Agüero en Romelu Lukaku. Dat zijn de enige spelers die meer gescoord hebben in de Premier League dan de spits van Leicester, die in 2014 zijn debuut maakte bij de elite. 'Ik heb dus nog wat marge om me te verbeteren', zegt Vardy.

