Zaterdag speelt Jan Vertonghen de Champions Leaguefinale met Tottenham tegen Liverpool. Sport/Voetbalmagazine ging de recordinternational opzoeken in Londen.

Dezer dagen bereidt Jan Vertonghen zich voor op waarschijnlijk de grootste wedstrijd uit zijn carrière. Hij is nog herstellende van een enkelblessure, maar het ziet er goed uit. Het was wellicht een hulp dat Tottenham Hotspur niet naar een ver oord trok om zich voor te bereiden op de Champions Leaguefinale in Madrid. In tegenstelling tot Liverpool, dat naar het Spaanse Marbella trok, bleven de Spurs gewoon in Engeland.

...