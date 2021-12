Benfica heeft afscheid genomen van coach Jorge Jesus vanwege slechte resultaten en een 'breuk' tussen de 67-jarige coach en zijn spelers. Dat heeft de Portugese club van Jan Vertonghen dinsdag gemeld. Nélson Verissimo, trainer van de reserveploeg, vervangt Jesus 'tot het einde van het seizoen'.

Hoewel Benfica zich samen met Bayern München en ten koste van FC Barcelona nipt plaatste voor de achtste finales van de Champions League, werd de maand december gekenmerkt door slechte resultaten in eigen land. De 1-3 thuisnederlaag tegen rivaal en regerend kampioen Sporting Portugal was begin deze maand een eerste klap voor de ploeg van Jorge Jesus. De uitschakeling vorige week in de achtste finales van de Portugese beker, een vernederende nederlaag bij FC Porto (3-0), deed zijn positie nog meer wankelen.

Jesus trainde Benfica al een eerste maal tussen 2009 en 2015. In de zomer van 2020 was hij er op de trainersbank teruggekeerd.

