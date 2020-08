De Portugese topclub Benfica heeft de komst van Rode Duivel Jan Vertonghen bevestigd. De 33-jarige verdediger werd vrijdagavond officieel voorgesteld op Benfica Campus, samen met de Braziliaanse winger Everton Cebolinha (Gremio) en de Duitse aanvaller Luka Waldschmidt (Freiburg).

Jan Vertonghen heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij de Portugese topclub Benfica, zo maakte de club vrijdag bekend.

De Rode Duivel verliet twee weken geleden Tottenham, de club waarvoor hij sinds 2012 aantrad. Hij speelde meer dan 300 wedstrijden voor de Spurs, waarmee Vertonghen in 2019 de Champions League-finale van Liverpool verloor. Een trofee wist de verdediger niet te veroveren met Tottenham. Voor zijn periode in Londen verdedigde de recordinternational de kleuren van Ajax, gedurende zes seizoenen.

'Ik ben naar hier gekomen om prijzen te winnen. Met Benfica de titel veroveren, is zeker een van de doelen. Benfica heeft een sterke ploeg en het bestuur wil dan ook dat er in de Champions League resultaten worden neergezet', vertelde onze landgenoot tijdens zijn presentatie op Benfica Campus.

Raad van Axel Witsel

Voor hij zijn handtekening zette in Lissabon, stak Vertonghen zijn licht op bij collega-Rode Duivel Axel Witsel, die zelf iets langer dan een jaar in de Portugese hoofdstad aan de slag was. 'Axel was extreem positief over de club, de stad, de supporters. Dat heeft me zeker geholpen bij de keuze. Ik heb zes jaar bij Ajax gezeten, acht jaar bij Tottenham: ik hou van stabiliteit, continuïteit en dat biedt Benfica me ook aan. Dat was doorslaggevend bij mijn keuze. Ik voelde echt dat ze in mij geloven. Dat wil ik nu terugbetalen met goede prestaties en prijzen. Daarnaast zijn Ajax en Spurs clubs van het volk, net zoals Benfica. De club is ambitieus, heeft een mooi project en wil schitteren in Portugal en Europa. Ik kan niet wachten om in een vol Estadio da Luz te spelen voor al die supporters. Volgens Axel is dat fantastisch.'

Vertonghen mag zijn rugnummer vijf behouden, zo blijkt uit foto's die op sociale media circuleren.

Benfica eindigde het afgelopen seizoen op de tweede plaats in de Portugese competitie. Het treedt komend seizoen aan in de derde kwalificatieronde van de Champions League.

