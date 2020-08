Terwijl de Champions League bij de mannen zondag zijn ontknoping kent in Lissabon, staan de vrouwen voor hun eindfase in het Baskenland. Met Red Flame Janice Cayman bij favoriet Olympique Lyon.

Soms geven toevalligheden het voetbal wat peper en zout. Woensdag domineerde Bayern München tegenstander Olympique Lyon in de halve finales van de Champions League bij de mannen. 0-3 stond er op het scorebord na 90 minuten. Welnu, zaterdag kunnen de vrouwelijke collega's van het team van Rudi Garcia revanche nemen. Opnieuw staat er immers een duel op het programma tussen Lyon en Bayern, waarbij de Duitse vrouwen heel wat meer wedstrijden in de benen hebben omdat de nationale competitie in Duitsland tot eind juni duurde.

'Bayern staat wat dat betreft verder qua voorbereiding dan wij', zegt Red Flame Janice Cayman, die bij Lyon op de rechterflank voetbalt. 'Wij begonnen opnieuw te trainen op 15 juni, waarna we op stage vertrokken naar Tignes. Daar hebben we vooral aan onze conditie gewerkt. Vervolgens voetbalden we in Polen tegen een aantal lokale ploegen, maar de tegenstand was niet altijd van een hoog niveau.'

'Bij de mannen weet je dat de Duitsers er altijd klaar voor zijn, we mogen ons bij de vrouwen aan hetzelfde verwachten.' Janice Cayman

Alleszins niet voldoende om zichzelf als ploeg voldoende in te schatten met het oog op de Champions League, waarin Lyon zal proberen om voor de vijfde maal op rij succesvol te zijn. 'Gelukkig hebben we nog de Franse bekerfinale kunnen spelen én winnen (tegen PSG na het nemen van strafschoppen, nvdr). De laatste week voor onze afreis naar het Baskenland speelden we nog tegen PSV en Juventus. Die wedstrijden vormden een goede voorbereiding voor de kwartfinale van zaterdag. We voelden immers dat we wedstrijdritme misten. Op training kan je immers nooit dezelfde intensiteit creëren.'

Bizarre titel

Naast de Franse beker wonnen de vrouwen van Lyon ook de titel in eigen land. Door corona gebeurde dat echter niet op de traditionele manier. 'We vernamen het via een berichtje en via de sociale media', vertelt Cayman, die tijdens de lockdown in Lyon bleef omdat de Frans-Belgische grens gesloten was. 'Het was bizar om op die manier kampioen te worden, we hebben er achteraf nog nauwelijks over gesproken. Daarom wilden we ook heel graag die Franse beker pakken, zodat we toch ook óp het veld een prijs zouden winnen. Maar de Champions League winnen, blijft het allermooiste. Ik heb al eens een halve finale mogen spelen (in 2013 als speelster van FCF Juvisy, nvdr), nu wil ik er alles aan doen om de trofee naar Lyon te krijgen.'

In de bekerfinale moest Cayman langs de kant toekijken, een gevolg van de enorme concurrentie bij haar club en in het bijzonder de aanwezigheid van de Engelse Lucy Bronze, verkozen tot UEFA-speelster van het jaar in augustus 2019, op haar positie. De huidige formule van de Champions League met meerdere wedstrijden op enkele dagen tijd zou in haar voordeel kunnen spelen. 'We beschikken over een brede en heel getalenteerde kern. We kunnen meerdere kwalitatieve elftallen op de been brengen. Iedereen wil zich bewijzen en het is aan de trainer om keuzes te maken. Ik doe wat ik moet doen door alles te geven op training. Met deze formule, zonder heen- en terugwedstrijden, moeten we van bij de aftrap aandachtig zijn en voor doelgevaar zorgen. Doe je dat niet, dan mag je je koffers maken en naar huis terugkeren.'

Realistisch scenario

Cayman kijkt alvast uit naar het duel met Bayern. 'Het wordt een interessante wedstrijd, want Bayern voetbalt niet meer hetzelfde als voorheen. Het wordt een strijd op het scherpst van de snee. Bij de mannen weet je dat de Duitsers er altijd klaar voor zijn, we mogen ons bij de vrouwen aan hetzelfde verwachten. Ze zullen resoluut voor de aanval kiezen.'

Desondanks is Lyon opnieuw favoriet om de Champions League te winnen, zelfs zonder Ada Hegerberg, die out is met een scheur in de ligamenten van haar knie. Een Belgische die de belangrijkste Europese voetbaltrofee in de lucht mag steken, het is een realistisch scenario.

Kwartfinales: vrijdag 18.00 uur: Atlético Madrid - FC Barcelona en Glasgow City FC - VfL Wolfsburg zaterdag 20.00 uur: Olympique Lyon - Bayern München en Arsenal - PSG

