Met Janice Cayman (33) staat er een Red Flame in de finale van de Women's Champions League. Ze had haar beste seizoen bij Olympique Lyonnais tot nu toe.

In 2019 ruilde Janice Cayman Montpellier HSC voor Olympique Lyonnais en daar was de Antwerpse dit seizoen vooral invaller. Met zeventien wedstrijden in de Franse competitie, tien in de Women's Champions League en één in de Franse beker speelde ze dit seizoen wel meer dan de vorige jaren. Nu kwam ze tot nu aan 28 wedstrijden voor de Fransen, terwijl dat er vorig seizoen maar 18 waren. Ondanks een enkelblessure verzamelde ze al 1370 minuten tegenover 777 vorig seizoen. Daardoor vindt ze dit haar beste jaar tot nu, vertelt ze bij Sporza. 'Ik krijg meer kansen dan in de vorige twee seizoenen en ik voel ook het vertrouwen van de coach. Je wint ook matchen met een goeie bank. We hebben hier gewoon een heel sterke kern.'Want Cayman stond nog maar tien wedstrijden in de basis, de rest van de wedstrijden was ze invaller. De middenvelder kan met die positie leven, vertelt ze bij Sporza: 'Ik start liever, maar dat kan je niet kiezen. Ik blijf gewoon hard werken.'Dat Cayman dit seizoen meer minuten maakte, heeft ook te maken met haar trainer Sonia Bompastor. 'Ze is een coach die echt wel de totaliteit van de groep bekijkt en ook via vervangingen andere speelsters een kans geeft', zei ze aan Het Nieuwsblad.Haar tijd in Frankrijk leverde haar ook al twee keer de Gouden Schoen op, in 2017 en dit jaar. Nu haalde ze het met één punt van Tessa Wullaert en na de uitreiking vertelde ze dat het succes van haar Franse ploeg mogelijk meespeelde in de winst.Als het aan Cayman zelf ligt, is dit zeker nog niet het einde. In een interview met de RTBF zei ze dat ze zich op haar 33ste sterker voelt dan toen ze twintig was. Ze gelooft ook dat ze nog vooruitgang kan boeken.Bij de Red Flames speelt ze als middenvelder, maar bij Lyon is ze een rechtsachter. Haar veelzijdigheid leverde haar zelfs een bijnaam op: het Belgische zakmes. Volgens Cayman is die veelzijdigheid echter ook een nadeel. 'Mijn polyvalentie is een voordeel voor de ploeg, maar soms ook een nadeel voor mezelf. Er wordt regelmatig gedacht: Janice kan op veel posities invallen, dus we zetten haar op de bank. Voor mij is het dan lastig, omdat ik moet concurreren met de halve ploeg in de plaats van met enkele speelsters.'Het zou dus geen grote verrassing zijn als ze minuten mag maken tijdens de finale van de Women's Champions League, maar dan hoogstwaarschijnlijk als invaller.