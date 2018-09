Japan en Qatar nemen volgend jaar deel aan Copa América

De organisatie van de Copa América, het Zuid-Amerikaans landenkampioenschap, wordt aan de grote voetballanden toegekend in alfabetische volgorde. Dat hield vier jaar geleden, in 2015, in dat Brazilië aan de beurt was. Omdat de Braziliaanse overheid evenwel al het WK in 2014 op haar bord had gekregen én in 2016 de Olympische Spelen Rio aandeden, wisselde men met Chili.

Brazilië is komende zomer aan de beurt. Gevoetbald wordt van 14 juni tot 7 juli, in vijf steden: Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre en São Paulo. In die laatste stad worden twee stadions gebruikt, dat van Palmeiras en dat van Morumbi. Het stadion van Corinthians, waar de WK-opening was, viel uit de boot. De eigenaars waren niet geïnteresseerd, omdat de financiële vergoeding te laag uitviel.

Dat laatste heeft te maken met de steeds grotere afstand die de Verenigde Staten en Mexico nemen van hun Zuid-Amerikaanse buren. In 2016 werd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Conmebol nog een speciale editie van de Copa América georganiseerd in de VS. Toen namen zestien teams deel: naast de tien Zuid-Amerikanen ook de VS, Mexico, Costa Rica, Jamaica, Haïti en Panama. Die laatste zes zijn er niet meer bij.

Opvallend is daarbij de afwezigheid van Mexico, al sinds 1993 een vaste gast op de Copa América. Omdat er maar tien Zuid-Amerikaanse landen zijn, nodigt de organisatie elke keer twee landen uit. Mexico was een vaste klant, de VS kwam drie keer.

Mexico haakt af, officieel omdat het programma te druk wordt en ze een eigen Gold Cup moeten spelen. Daarmee is de breuk definitief. De twee gasten komende zomer zijn Japan, voor de tweede keer present, en Qatar, een primeur. Het is overigens de laatste keer dat de Copa niet samenvalt met een EK in Europa. De FIFA wil die kalenders gelijk trekken. De volgende Copa América is voor 2024, met als gastland Ecuador.