Opvallende transfers deze zomer. Shinji Kagawa en naamgenoot Okazaki bollen niet uit in de MLS of in het Oosten. Ze kozen voor de Liga Ségunda, de Spaanse tweede klasse. Een terugblik op hun Europese carrière.

De paden van Kagawa en Okazaki lopen min of meer gelijklopend. Beiden speelden eerst jarenlang in de eigen Japanse competitie, trokken daarna richting de Bundesliga, kregen een kans in de Premier League en kiezen na tien jaar Europa voor de Spaanse tweede klasse. Een opvallende keuze, zeker voor Kagawa die in maart dertig werd. Voor zijn drie jaar oudere landgenoot, valt de beslissing ergens te begrijpen.

Dynamisch Dortmund

We spoelen even terug naar het jaar 2010. Keisuke Honda en Makoto Hasebe effenden in de voorgaande jaren het pad voor spelers van de Samurai Blue in Europa. Die eerste verdeelt op dat moment het spel bij VVV-Venlo in de Eredivisie, terwijl die laatste een basisplaats heeft bij de verrassende Bundesliga-kampioen van 2008 VfL Wolfsburg. Hasebe speelde 25 matchen in een ploeg met onder andere Edin Dzeko en Grafite.

Borussia Dortmund is in de zomer van '10 op zoek naar goedkope, maar directe versterkingen. Een sterke jeugdige kern bewees zich namelijk in het voorgaande kalenderjaar (Mario Götze, Kevin Grosskreutz, Jakub Blaszczykowski, Mats Hummels, Sven Bender, Nuri Sahin, Marcel Schmelzer) en Dortmund voelt titelkansen. Kagawa komt transfervrij over van Cerezo Osaka, Robert Lewandowski wordt voor een kleine vijf miljoen opgepikt in Lech Poznan en zijn landgenoot Lukasz Piszczek verhuisd van Hertha Berlin naar Die Borussen.

Kagawa kende een succesvolle twee jaar tijdens z'n eerste Dortmund-periode © belgaimage

Een 43-jarige Jürgen Klopp creëert stabiliteit in zijn elftal via steunpilaren Roman Weidenfeller en Sebastien Kehl (beiden toen 30) en goalgetter Lucas Barrios. De saus pakt en Dortmund pakt het kampioenschap, met Kagawa in een sleutelrol en team van gemiddeld 22 jaar oud.

Het jaar erop verlengen Die Schwarzgelben zelfs hun titel met een ongeslagen reeks van 28 wedstrijden. Kagawa krijgt een nog meer cruciale rol. Hij scoort 12 keer en geeft 9 assists in 27 competitiematchen. Als extraatje wint Dortmund ook de DFP-Pokal waarin de aanvallende middenvelder al na drie minuten de score opende tegen Bayern. Een transfer naar het grote Manchester United volgt.

Schaduwspits in Stuttgart

Okazaki arriveerde een halfjaar na zijn Japanse generatiegenoot in Duitsland. Een weifelend Stuttgart kampeerde in de eerste maanden van het seizoen 2010-2011 maar net boven de degradatiezone. Coach Christian Gross werd op de keien gegooid en na nieuwjaar nam Bruno Labbadia de troepen over. Net voor het sluiten van de transfermarkt namen ze de schaduwspits transfervij over van Shimizu S-Pulse. Met hem op de linkerkant behield Labbadia Die Roten van degradatie en klom zelfs nog naar de 12de positie in de stand.

Okazaki startte sterk bij Stuttgart, maar hij werd nadien afgeremd door een blessure. © belgaimage

Het volgende jaar ging het stelselmatig beter met Stuttgart, maar verloor Okazaki zijn basisplaats op een cruciaal moment in de lente. Het team zette een reeksje neer en de Japanner blesseerde zich aan de knie. Plots moest hij Martin Harnik voor zich dulden in de pikorde. Een erbarmelijk seizoen '12-'13 volgde waarin hij slechts eenmaal scoorde in 25 wedstrijden, grotendeels als supersub functionerend.

FSV Mainz 05 kwam een aantal weken later met een oplossing. Zijn overgang werd een succes en hij prike meteen in een zenuwslopende debuutmatch tegen z'n ex-ploeg Stuttgart. Hij werd Japans topscorer aller tijden in de Bundesliga met zijn vijftien doelpunten dat seizoen bij Mainz. Okazaki helpt z'n team aan een mooie zevende plaats, en kwalificatie voor de Europa League.

Een onopvallend tweede seizoen en het proeven van Europa doet de aanvaller hunkeren naar een nieuwe uitdaging. Het ambitieuze Leicester City klopt aan. Zij konden het behoud in de Engelse hoogste klasse bewerkstelligen en krijgen financiële ondersteuning van de King Power Group. Drie jaar na Kagawa, die ondertussen al terug bij Dortmund zit, trekt Okazaki naar de Premier League. Hij is die zomer de duurste inkomende transfer.

Kagawa's periode bij Man Utd was eerder een teleurstelling. © belgaimage

In Engeland worden de rollen omgedraaid. Waar Kagawa bij Man Utd veel speelkansen krijgt na zijn aankomst, vindt hij z'n Dortmund-niveau er nooit terug. Een knieblessure in het najaar gooit mee roet in het eten. The Red Devils kronen zich wel kampioen in het slotjaar onder clubicoon Sir Alex Ferguson, maar Kagawa's rol wordt doorheen het seizoen steeds kleiner.

Manchester in mineur

Het fysiekere spel ligt de iets frêlere Japanner niet zo en Ferguson schuift hem richting de linkerkant. Centraal moet hij de rol als spelverdeler namelijk afwisselend delen met Tom Cleverley, Anderson, Paul Scholes en Ryan Giggs. Michael Carrick is achter hen een certitude. Hij tekent wel voor een hattrick tegen Norwich City.

Het tweede seizoen bij MUFC valt nog meer tegen. Onder David Moyes verkommert Kagawa eerst wekenlang op de bank, alvorens te zweven tussen wissel- en basisspeler. In de Champions Leauge krijgt de jongere Shinji wel zijn kans, maar gaat hij mee ten onder tegen Bayern in de achste finales. Met slechts één assist in de Premier League dat seizoen, keert Kagawa terug naar het oude nest van BVB in Duitsland.

Okazaki kende een waanzinnig openingsseizoen met Leicester. © Reuters Pictures

De passage van zijn oudere landgenoot bij Leicester was misschien individueel niet zóveel beter. Of toch qua statistieken. Met vijf doelpunten en twee assists bleef Okazaki in de schaduw van Jamie Vardy en Riyad Mahrez, alsook in die van de controleurs in zijn rug: N'Golo Kanté en Danny Drinkwater.

Legende van Leicester

In een stroef openingsjaar voor Leicester na de promotie, bleven ze nipt boven de degradatiestreep na een fameuze ommekeer, maar na de komst van Okazaki startte het sprookje pas echt. The Italien Wizard, Claudio Ranieri, verwezenlijkte met The Foxes het ondenkbare: kampioen worden.

Wie begin juli één dollar op hen inzette voor de titel, won er 5000 in mei. Okazaki scoorde misschien slechts vijf keer, vier daarvan waren beslissend: een opener tegen West Ham en Aston Villa, het beslissende doelpunt op Everton en als orgelpunt een omhaal van de winst tegen Newcastle. Net als Kagawa heeft Okazaki dus een Premier League-titel op zijn palmares.

Nadien ging het lichtjes bergaf met de twee Japanners. Stap voor stap werden ze minder belangrijk voor hun ploegen. Afgelopen zomer werden voor beiden de speelkansen praktisch nihil. Leicester haalde Dennis Praet en Youri Tielemans, de aanvoer voor Vardy komt sinds vorig jaar van Demarai Gray en James Maddison. Kagawa ging in januari al speelminuten zoeken bij Besiktas en na de komst van Thorgan Hazard en Julian Brandt mocht de dertiger definitief beschikken.

Kagawa zit bijna aan 100 interlands, een grens die Okazaki al overschreed. © belgaimage

Het duo vond onderdak in de Spaanse tweede klasse. Kagawa speelt bij het ambitieuze Real Zaragoza en kan rekenen op een basisplaats. Volledige wedstrijden voetbalt de Japanner echter niet meer voorlopig. Zijn klasse etaleert hij maar wat graag, met promotie als gehoopt einddoel.

Okazaki trok eerst naar Málaga maar ontbond daar vorige week na een maand al zijn contract. Hij verhuisde vrijwel meteen naar degradant en reeksgenoot SD Huesca. Met zijn ervaring moet hij de jonge spitsen onder zijn hoede nemen en de ploeg hopelijk op het einde van het seizoen naar eerste klasse brengen.

Want ervaring bezitten ze meer dan genoeg. Met bijna honderd (97) en ruim honderd (119) interlands, kenden Kagawa en Okazaki al een uitgebreide internationale carrière. Beiden scoorden ook minstens dertig keer voor hun land. Enkel de jongste Shinji mocht live de Belgische remonte vorig jaar meemaken, de oudste startte enkel in de derde groepswedstrijd.