Bij Yokohama FC is de 53-jarige Kazuyoshi Miura bezig aan zijn 35e profjaar. Een unicum.

Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde nog altijd 100.000 euro. En ook al kwam de spits dit seizoen nog niet aan spelen toe de Japanse tweedeklasser Yokohama FC, het verhaal van Kazuyoshi Miura - in eigen land beter bekend onder zijn bijnaam King Kazu - blijft intrigerend. Hieronder leest u het verslag van het bizarre voetbalparcours dat de voetbalopa al aflegde tot nu toe. Op zijn vijftiende kreeg Miura op school een vraag van zijn leraar: wat zou je doen, mocht je nu onmiddellijk de studiebanken mogen verlaten? Daarop kwam meteen de reactie: 'Brazilië!' Het enthousiasme voor dit bijzonder ambitieuze plan was zo groot dat de tiener ook meteen de daad bij het woord voegde. In het Japan van 1982 was een dergelijk avontuur eigenlijk not done, maar Miura was de uitzondering. Hij wilde niet beperkt worden door het isolationisme en het onderontwikkelde voetbal in zijn land. Zijn absolute droom najagen, dat stond voorop. En waar kan je beter zitten om je techniek te verbeteren, dan in Brazilië? Met een bedrag van 700 dollar kwam Miura helemaal alleen aan in de jeugdacademie van het Braziliaanse CA Juventus in São Paulo. Zijn ideaalbeeld van Zuid-Amerika als de voetbalbakermat werd snel doorprikt: racistische beschimpingen en een slaapplaats met vlooien werden zijn deel. Maar Miura wilde niet toegeven aan gevoelens van heimwee. Een overstap naar een kleiner team als XV de Jau bracht soelaas. Het leverde hem aandacht én een profcontract op bij het legendarische Santos FC, maar daar werd hij na amper twee duels alweer vrijgegeven. De pocketaanvaller trok daarop naar een ploeg van Japans-Braziliaanse immigranten en uiteindelijk keerde hij terug naar XV de Jau, waar hij een belangrijke clash tegen Corinthians besliste met een kopbal. 'O Karate Kid do Futebol', zo luidde de krantenkop de volgende ochtend. Later volgden meer lucratieve overeenkomsten bij Coritiba FC en nog eens Santos FC. In 1988 werd Miura voor het eerst geconfronteerd met zijn idool Zico, die op dat moment voor Flamengo voetbalde. De witte Pelé klampte hem tijdens de rust aan. 'Je hebt het gemaakt', sprak hij hem toe. De Japanner barstte daarop zowaar in tranen uit. Tweeëndertig jaar later is Miura nog altijd onverslijtbaar. De 89-voudige international, die bij Japan tussen 1990 en 2000 goed was voor 55 treffers, begon aan zijn 35e seizoen als profvoetballer. Ter info: zijn coach bij eersteklasser Yokohama FC Takahiro Shimotaira is nog maar 48 jaar. Miura, in 1994/95 de eerste Japanner ooit in de Serie A via een huur aan Genoa, passeerde ondertussen al Sir Stanley Matthews als oudste speler en oudste doelpuntenmaker ooit. Hij maakt er ook een erezaak van om het voetbal van zijn land te promoten. Dat leidde tot uitstapjes richting Kroatië (Dinamo Zagreb) en zelfs Australië (Sydney FC). Maar nog is zijn voetbalhonger niet gestild, ook al bleef zijn teller vorig seizoen op drie duels en in totaal 109 speelminuten staan. Al jaren wordt de contractverlenging van de onvermoeibare strijder bekendgemaakt op 11 januari, een verwijzing naar het favoriete rugnummer van de vedette.