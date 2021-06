Nadat ze in hun openingswedstrijd een nipte 3-2 nederlaag leden tegen Nederland, hebben de Oekraïners zich donderdag in Boekarest in hun tweede groepswedstrijd goed herpakt met een 2-1 zege tegen Oekraïne.

In de eerste helft waren de Oekraïners heer en meester. Dat werd in doelpunten omgezet door Andrij Jarmolenko en KAA Gent-spits Roman Jaremtsjoek, ook al de doelpuntenmakers tegen Nederland. Voor Noord-Macedonië liet veteraan Goran Pandev kort voor rust met een prachtige lob de netten trillen, maar de goal van de 37-jarige spits van Genoa werd wegens buitenspel afgekeurd.

Het duel werd in goede banen geleid door de Argentijn Fernando Rapallini. In de 57e minuut legde de eerste niet Europese scheidsrechter op een EK de bal op de stip voor Noord-Macedonië, dat na een fout op Pandev. Ezgjan Alioski trapte de elfmeter eerst nog op doelman George Boesjtsjan, maar trof in de rebound toch raak. Het doelpunt gaf de Noord-Macedoniërs zin in meer, maar in het slotkwartier nam Oekraïne de match toch weer steviger in handen. Na hands van Daniel Avramovski mocht ook Ruslan Malinovski vanop elf meter aanleggen. De ex-speler van Racing Genk slaagde er niet in Oekraïne opnieuw een dubbele voorsprong te bezorgen. Ook hij trapte op de doelman, Stole Dimitrievski, en hij kreeg geen herkansing.

Jaremtsjoek werd in de 71e minuut vervangen, Malinovski werd in blessuretijd nog naar de kant gehaald voor Club Brugge-verdediger Eduard Sobol. Nederland en Oostenrijk, op de eerste speeldag met 3-1 te sterk voor Noord-Macedonië; spelen om 21u00 in Amserdam de andere wedstrijd in groep C. Als Nederland een punt pakt, betekent dat de uitschakeling voor Noord-Macedonië.

