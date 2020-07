Jason Denayer, vaste waarde bij het Lyon van Rudi Garcia, gaat vaak mee kopje onder met de verdediging van Les Gones. Er wachten de Rode Duivel nog twee grote uitdagingen die zijn seizoenseinde kunnen kleuren.

Op de pleintjes van de Anneessenswijk, in het centrum van Brussel, stond Jason Denayer niet echt bekend om zijn ruwheid in de duels. Hij was veeleer het type dat indruk maakte op zijn vriendjes met zijn handigheid aan de bal en zijn vele goals. De jongeling speelde zijn hele jeugd op schoenen zonder noppen en later in de academie van Jean-Marc Guillou op blote voeten. Technisch had hij klasse te over, maar hij was niet de hardste werker. Guillou zette de jonge Jason echter snel op het juiste pad.

Met zijn 1,84 meter is Denayer centraal in de verdediging niet zo imposant, maar het gemak waarmee hij uitverdedigt is dan weer wel indrukwekkend. Laat dat nu net een voordeel zijn voor het Lyon van Rudi Garcia dat het spel de laatste maanden vaak moet ondergaan. Toen Sylvinho er nog coach was, was het team synoniem voor controle, ritme en ruimte. Het was een periode zonder succes, maar met ideeën. De Braziliaan wilde van zijn Belgische verdediger de man maken die de aanval lanceerde.

Garcia lijkt echter terug te willen aanknopen met de erfenis van Bruno Genesio: wanordelijke offensieve impulsen die vaak voorafgegaan worden door een veelal gelukkige uitbraak. Dat levert af en toe resultaten op, maar meestal zonder overwicht. En Jason Denayer loopt in dat geheel soms ook te zwemmen.

Individuele fouten zijn legio bij Lyon. Als de spelers ten prooi vallen aan twijfel, dan is het heel de ploeg die rammelt. De Rode Duivel evolueert dit seizoen in een team dat zich meer op zijn gemak voelt in een egelstelling. Lyon ondergaat het spel doorgaans en, erger: het schip maakt water bij het minste onweer. Geen wonder dus dat het zevende stond op het moment dat de Ligue 1 werd stopgezet.

Belangrijke week

Olymique Lyon speelde onlangs twee oefenwedstrijden in België: 2-3 tegen Antwerp (met Denayer 90 minuten op het veld) en 2-3 tegen KAA Gent (met 45 minuten voor Denayer). Feit is wel dat Les Gones straks hun seizoen nog kunnen redden. En Jason Denayer ook. Vrijdag staan ze in de finale van de Coupe de la Ligue (de ligabeker die na dit seizoen overigens geannuleerd wordt) tegen PSG en zeven dagen later, in Turijn, in de terugwedstrijd van de 1/8 finale tegen Juventus.

Olympique Lyon won verrassend de heenwedstrijd met 1-0. In de vijf oefenwedstrijden die het tot nu toe speelde, slaagde de ploeg er maar één keer in om de nul te houden. Dat gebeurde tegen Nice begin juli, toen eenmalig een viermansverdediging werd uitgetest. Een experiment dat blijkbaar niet voor herhaling vatbaar is voor Rudi Garcia, hoewel er met drie man achteraan ook niet overtuigend gevoetbald wordt.

Tegen een erg zwak Antwerp afgelopen vrijdag hield Denayer het hoofd boven water tegen Dieumerci Mbokani die te vaak alleen stond. Op zijn 25e moet Denayer ook niks meer bewijzen in voorbereidingsmatchen, hij zou liever zijn trofeeënkast wat spijzen. Afspraak dus vrijdag in het Stade de France voor de finale van de ligabeker - de winnaar kwalificeert zich voor de tweede kwalificatieronde van de Europa League - en een week later in Noord-Italië.

