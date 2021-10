Volgens Jean-Michel Vandamme, directeur van het opleidingscentrum van Lille, moet Carlo Ancelotti Eden Hazard dringend belangrijk maken. 'Bij de Rode Duivels blijft hij renderen. Waarom kan dat niet bij Real?'

Eden Hazard in een clásico, dat hebben we in twee jaar nog niet gezien. Of het nu wel gaat lukken, is de vraag. Vinícius Júnior is voorlopig ongenaakbaar op de linkerflank. Dat zette de Braziliaan afgelopen dinsdag nog eens in de verf met een knalprestatie (twee goals en een assist) in de 0-5-overwinning op Sjachtar Donetsk.

...

Eden Hazard in een clásico, dat hebben we in twee jaar nog niet gezien. Of het nu wel gaat lukken, is de vraag. Vinícius Júnior is voorlopig ongenaakbaar op de linkerflank. Dat zette de Braziliaan afgelopen dinsdag nog eens in de verf met een knalprestatie (twee goals en een assist) in de 0-5-overwinning op Sjachtar Donetsk.Ook de andere twee posities in de 4-3-3 van Carlo Ancelotti lijken al ingevuld. Karim Benzema is uiteraard incontournable in de punt. Dezer dagen volgt mogelijk wel een uitspraak in de sekstapeaffaire, maar het is zeer de vraag of de Franse spits zich daardoor uit het lood zal laten slaan. Hij daagde alleszins niet op tijdens het proces in Versailles en liet zich vertegenwoordigen door twee advocaten. Er hangt hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden en een boete van 75.000 euro boven het hoofd.Op de rechterflank is het kiezen tussen Rodrygo en Federico Valverde. De Uruguayaan werd tegen Sjachtar voor het eerst dit seizoen gespaard, met het oog op de clásico. Probleem: Rodrygo speelde in Oekraïne de pannen van het dak, maar Sjachtar is Barça niet natuurlijk.Of zou Hazard, die de verre Champions Leagueverplaatsing niet meemaakte om fris te zijn voor de clásico, toch de surprise van de chef zijn? Volgens Marca is er op dit moment geen plaats voor de Belg in de basiself van Real. De krant ziet hem hoogstens op de bank starten.AS, een andere belangrijke sportkrant, sprak intussen met Jean-Michel Vandamme, de directeur van het opleidingscentrum van Lille. Hij maakte de opgang van Hazard destijds van dichtbij mee.Heeft hij nog een toekomst in Spanje? 'Ik ben er zeker van dat hij nog kan triomferen bij Real Madrid', zegt Vandamme zonder verpinken. 'Het punt is dat Hazard zich een leider moet voelen. En dan bedoel ik niet zozeer een leider in de kleedkamer, maar vooral op het veld. Hij moet denken dat hij belangrijk is in het spelsysteem, je moet hem de sleutel van je ploeg geven. Dat heeft hij nodig. Is dat niet het geval, dan zal hij uiteindelijk weggaan bij Real.'Vandamme gaat verder: 'Je moet Ancelotti of een andere trainer niet dwingen om het systeem te veranderen voor hem. Bij de Belgische nationale ploeg blijft Hazard renderen en dat doet hij samen met een andere heel belangrijke speler zoals De Bruyne. Ze vullen elkaar aan.''Ik weet niet hoe het komt dat dat bij Real niet kan. Het zou toch geen probleem moeten zijn omdat er ploegmaats zijn, zoals Benzema, die gemaakt zijn om een goeie connectie met hem te hebben.'