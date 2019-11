Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zondag een anekdote op uit zijn carrière.

Volgende zaterdag, 9 november, is het 30 jaar geleden dat de Muur viel. Daar zullen we de komende dagen niet naast kunnen kijken. Vele verhalen zullen de revue passeren en dan vooral over mensen uit de voormalige DDR die terechtkwamen in een voor hen onbekende wereld. Ook sporters moesten zich aanpassen, want zij leefden in een regime waarin alles werd voorgekauwd.

...