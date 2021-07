Milan kleurt na het vertrek van Donnarumma naar Frankrijk ook zelf meer Frans. Een gesprek met ex-Milanspits Jean-Pierre Papin, die zelf ooit via Club Brugge en Marseille bij de rossoneri belandde.

Op de jongenskamer van Frans international Olivier Giroud hing vroeger een poster van een Milanspeler met het nummer negen: dat was het truitje van Jean-Pierre Papin die met Club Brugge in de schijnwerpers kwam, een topvoetballer werd met Marseille en van 1992 tot 1994 in twee jaar bij de rossoneri voetbalde, alvorens over te stappen naar Bayern. Giroud, vorig seizoen nog bij Chelsea actief, is één van de drie Franse nieuwkomers die Milan voorlopig al haalde, na doelman Maignan en Ballo-Touré. Het gaf daarmee al 60 miljoen uit, maar kijkt verder uit naar mogelijke nieuwkomers.

Giroud vertelde dat jij zijn idool was als jonge voetballer.

Jean-Pierre Papin: 'Hij heeft me dat zelf ook verteld op het WK in Rusland, toen hij de wereldbeker in handen had.'

Wat brengt hij Milan straks bij?

Papin: 'In de eerste plaats doelpunten. Hij heeft een neus voor goals, maar heeft ook ervaring en weegt op een verdediging. Hij is een man van de zestien zoals je ze amper nog vindt. Recent hebben veel nummers negen bij Milan de verwachtingen niet ingevuld, misschien omdat ze geen echte "negens" waren. Ik kan de fans geruststellen: Giroud is er wel een.'

Hoe zie je hem samenspelen met Zlatan Ibrahimovic?

Papin: 'Met twee aanvallers van dat kaliber weet je dat er op elk moment iets kan gebeuren zodra er een bal voor doel komt. Giroud kan alleen als diepe spits uitgespeeld worden, maar ook samen met een andere diepe spits, als ze gesteund worden door twee goeie buitenspelers. Hij kiest goed positie en maakt ook goed ruimte. Ik vind hem voor Milan een fantastische aanwinst.'

Ook al wordt hij volgende maand 35?

Papin: 'Maar hij heeft nog honger. Daarom heeft hij voor Milan gekozen. Omdat hij nog iets wil bewijzen.'

Lijkt hij op u als spits?

Papin: 'Net als ik voetbalt hij op gevoel, al was ik iets sneller. Maar Olivier heeft dat niet nodig, hij wordt bij Milan straks perfect aangespeeld.'

Welke raad geef je hem?

Papin: 'Leer de taal en de manier van spelen van Milan. Ik verwacht dat hij zich perfect inpast.'

Hij mikt op de titel met Milan. Terecht?

Papin: 'Milan mag geen ander doel hebben op korte termijn. Uitblinken in de Champions League en daar ver geraken ligt minder voor de hand, maar het belangrijkste is er weer bij zijn en zo ver mogelijk te geraken.'

Milan heeft nu twee topspitsen maar verloor wel een topkeeper. Kan de Franse vervanger Maignan dat verlies compenseren?

Papin: 'Maignan is een topkeeper. Dat Lille kampioen geworden is, heeft het mee aan zijn reddingen te danken.'

Donnarumma koos voor PSG. Wat vindt u van zijn keuze?

Papin: 'Het wordt niet makkelijk, in zo'n sterrenensemble. Ze zijn geobsedeerd door de Champions League. Als ze die niet winnen...'

Zijn naam viel ook voor de Ballon d'Or.

Papin: 'Je zou er twee moeten uitreiken: één voor het EK en een andere. In dat geval stem ik voor de ene op Donnarumma of Jorginho en voor de andere op Lewandowski.'

Uit de Franse competitie kwam ook nog Ballo-Touré naar Milan. Wat mag men van hem verwachten?

'Papin: Hij is een box-to-box-speler. Bij Lille viel hij me al op, bij Monaco kreeg hij minder ruimte.'

De Ligue 1 lijkt wel de nieuwe markt waar Milan zijn inkopen doet.

Papin: 'Wij zijn goed in het opleiden van talenten, maar pas in Italië worden onze talenten groot.'

Milan probeert de uitgaven te beperken en een salary-cap te hanteren. Wat vindt u daarvan?

Papin: 'Dat is de juiste weg, en mijn vriend en vroegere ploegmaat Paolo Maldini (huidig sportief directeur van Milan, nvdr.) levert goed werk, door talenten uit te kiezen die het potentieel hebben om kampioenen te worden.'

Wie moet Milan nog halen voor achter de spitsen? Vlasic, Ziyech of Sabitzer?

Papin: 'Ziyech heeft wat je nodig hebt in de Champions' League: hij scoort en laat scoren.'

Papin: 'Ziyech heeft wat je nodig hebt in de Champions' League: hij scoort en laat scoren.' © GETTY

Een aantal toptrainers keert dit seizoen terug naar de Serie A. Waar moeten we Pioli plaatsen tussen de Mourinho's, Allegri's en Sarri's?

Papin: 'Hij was de juiste man op het juiste moment bij Milan. Pioli heeft het niveau van tal van spelers van Milan omhoog getrokken, ik denk dan bijvoorbeeld aan een Kessie. Wat hij nu moet doen, is winnen. Dat vraagt tijd. En geduld.'

Wat verwacht u van Inter na het vertrek van Conte?

Papin: 'De ploeg blijft sterk genoeg om opnieuw kampioen te worden. Lukaku heeft nog genoeg kampioenen om zich heen. Maar succes bevestigen is altijd moeilijk. Alleen Juventus, dat negen opeenvolgende titels behaalde, was de uitzondering.'

Denkt u dat Cristiano Ronaldo nog voldoende motivatie heeft bij Juventus?

Papin: 'Op zo'n fenomeen staat geen leeftijd. Zo'n speler heeft nooit een probleem met motivatie.'

Denkt u dat het winnen van het EK de Italiaanse clubs kan inspireren?

Papin: 'Absoluut. Mancini heeft een nieuwe Italiaanse stijl ontworpen die iedereen bekoorde. Voor het WK is Italië nu dé favoriet, maar Frankrijk komt terug. Het was een goeie beslissing om Deschamps als bondscoach te behouden.'

Immobile kreeg als spits veel kritiek op het EK.

Papin: 'Maar hij heeft zich wel helemaal opgeofferd en weggecijferd voor de ploeg tijdens het toernooi, zoals Giroud dat ook deed op het WK 2018.'

Wie wordt straks kampioen in de Serie A?

Papin: 'Het wordt een open strijd tussen Inter, Napoli, Juventus, Roma, Milan en Atalanta, een ploeg die ik al jaren bewonder. Maar gezien mijn eigen voetbalverleden moet u mij niet vragen voor wie ik supporter.'

Door Marco Fallisi (Gazzetta dello Sport)

