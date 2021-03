Op 11 speeldagen van het einde, moet het Rennes van Jérémy Doku op zoek gaan naar een nieuwe coach nadat Julien Stéphan zijn ontslag aanbood. Dat maakte L'Équipe maandagochtend bekend.

Zeven wedstrijden op rij wist Stade Rennais niet meer te winnen. De laatste keer gebeurde dat op 17 januari tegen Brest (1-2). Volgens de Franse krant L'Équipe zou het zelfs voor coach Julien Stéphan te veel te zijn, want de Fransman bood dit weekend, na de nederlaag tegen Nice, zijn ontslaag aan aan het bestuur. De club maakte het nieuws nog niet officieel bekend, maar zou dat doen tijdens de persconferentie later vandaag in aanloop naar de wedstrijd tegen Lyon van woensdag.

Julien Stéphan zat al een tijdje bij de club. De 40-jarige Franse coach kwam in 2018 aan en maakte enkele erg mooie momenten mee met de club. In 2019 won het nog de Franse beker van PSG en vorig seizoen eindigde het als derde in de competitie waardoor het uiteindelijk ook rechtstreeks mocht deelnemen aan de Champions League. Daarin werd de Bretoense club echter laatste in een groep met Chelsea, Sevilla en Krasnodar.

Dit jaar had Rennes echter grote ambities. De club moest opnieuw meedoen voor de CL-plaatsen en daarvoor werd ook diep in de buidel getast met het aantrekken van Anderlechtspeler en Rode Duivel Jérémy Doku voor 27 miljoen euro. Maar coach Stéphan gooit nu zelf de handdoek in de ring na een dramatische start in 2021 (Rennes kon nog maar 1 match winnen). De Bretoeners staan zo pas op een negende plek, op ondertussen al 18 punten van de derde plaats die recht geeft op Champions Leaguevoetbal. De Europa League lijkt wel nog haalbaar. Daarvoor moet Rennes nog drie punten goedmaken op Lens en Metz.

