Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: gezakte marktwaarde en de oproep van Doku.

De intussen door elke voetballiefhebber gekende website Transfermarkt heeft de prijskaartjes van de spelers up-to-date gemaakt. In het rek 'Primera División' is de duurste jongen een keeper: Jan Oblak, met een marktwaarde van 90 miljoen euro. Hij wordt achterna gezeten door Frenkie de Jong, Lionel Messi, Ansu Fati en João Félix, allemaal gelabeld op 80 miljoen euro.

Thibaut Courtois voert met 75 miljoen euro de colonne Belgen aan. Yannick Carraso (35 miljoen euro) en Adnan Januzaj (10) volgen ver onder de keeper van Real Madrid. Eden Hazard moet opnieuw 10 miljoen euro inboeten op zijn marktwaarde en is gezakt tot 40 miljoen euro. Hij valt daarmee uit de top 25 in Spanje.

De ingeslagen weg

Daar zal Eden Hazard zijn slaap niet voor laten. Hij heeft op dit moment andere dingen aan zijn hoofd. Afgelopen week was hij een paar dagen in België en had hij onder meer een gesprek met fysiotherapeut Lieven Maesschalck en bondsdokter Kristof Sas. In het oefencentrum in Tubeke kwam hij ook gedag zeggen tegen de Rode Duivels.

Roberto Martínez haastte zich om eraan toe te voegen dat alles 'in nauw overleg met de medische staf van Real Madrid' gebeurt, zodat daar toch zeker geen misverstanden over ontstaan. De relatie tussen de nationale ploeg en Real Madrid raakte eerder al eens gebrouilleerd en dat wil de bondscoach liever vermijden.

Dat bij de Koninklijke beslist werd om Hazard niet te opereren aan zijn rechterenkel maar om hem een langere periode van rust voor te schrijven, werd ook niet overal op gejuich onthaald.

De meningen over de oorsprong van Hazards steeds weerkerende kwaaltjes en over de oplossing daarvoor zijn immers verdeeld. Het is nu alleen maar hopen, niet alleen voor Real maar ook voor onze Rode Duivels, dat de ingeslagen weg de juiste is.

'Kritiek is het gemakkelijkst'

Intussen had Jérémy Doku het bij onze collega's van Het Laatste Nieuws ook over de blessureperikelen van Eden Hazard. 'Ik leef enorm mee. Het is jammer dat hij dit weer moet meemaken', zei de achttienjarige speler van Stade Rennais.

Maar de piepjonge Rode Duivel wilde er nog meer over kwijt: 'De kritiek die Eden krijgt, vind ik onterecht. Precies of hij houdt niet van voetballen? Ik weet soms niet wat de mensen denken. Ze leven niet mee, ze bekritiseren. Dat is het gemakkelijkste zeker? In plaats van naar de mens Eden Hazard te kijken. Steun hem, steek hem een hart onder de riem.'

Wel, Jérémy, dat hebben wij bij Sport/Voetbalmagazine al gedaan. Alleen merkten we, toen we onze actie lanceerden om filmpjes in te sturen om Hazard te steunen, ook dat daar uit bepaalde hoek op sociale media cynische reacties op kwamen. Daarbij werd telkens gezinspeeld op het loon van Hazard. Alsof iemand die veel geld verdient geen problemen kan hebben. Alsof je dan stopt met 'mens zijn'.

Jérémy Doku zegt alleszins dat hij, mocht hij in de plaats van Hazard zijn, het 'moeilijk zou hebben'. En hij voegt eraan toe: 'Ik zou me zelfs afvragen of het nog de moeite is om te blijven proberen.' Hopelijk stelt Eden zich die vraag niet...

