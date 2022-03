Na heel wat blessureleed is Jérémy Doku terug bij Stade Rennes. Hoe beleefde hij die periode en welke impact had het EK op hem? Eleven Sports ging het vragen.

'Het is de eerste keer dat ik zoveel blessures heb gehad. Hoe ik daar mee ben omgegaan? In het begin ben je daar niet op voorbereid. Vorig jaar heb ik veel meer matchen gespeeld zonder geblesseerd te raken. Dit seizoen is het heel snel gegaan en ben ik geblesseerd geraakt, meerdere blessures na elkaar. Dan moet je daar mentaal sterk voor zijn, want anders is het heel moeilijk om sterker terug te komen. Het is de bedoeling dat je na een blessure sterker terugkomt, dat is het moeilijkste natuurlijk.'

EURO 2020

'Het Europees kampioenschap was natuurlijk heel mooi om mee te maken. Maar als ik terugkijk op die kwartfinale tegen Italië, weet ik nog goed hoe teleurgesteld ik was. Ik zat echt op de bodem en was echt niet blij, want ik wist dat we met deze ploeg konden winnen. We wilden allemaal veel verder gaan, natuurlijk. We hadden echt eens kans om iets veel mooiers neer te zetten. Jammer dat we er dan zo vroeg al uitgingen.

'Ik besefte dat toen niet. Italië zo naast je zien vieren, dat is moeilijk om te verwerken. Zelfs al wist ik dat ik goed had gespeeld, dat was ik eigenlijk al vergeten. Ik wou gewoon winnen, dus dat was heel jammer. Als je dat ziet, dan wil je dat niet meer meemaken op zo'n toernooi. Dus volgend toernooi.. dat was m'n eerste toernooi. Ik heb dat nu een keer meegemaakt om zo te verliezen. Italië is natuurlijk een goede ploeg, dat moet ik bekennen. Maar zoiets wil ik niet meer meemaken.

'Bij RSC Anderlecht was ik vooral bekend in België. Ook al speelde ik bij de nationale ploeg, was ik vooral bekend in België en niet echt in het buitenland. Nadat ik in Frankrijk speelde kreeg ik al wat meer bekendheid. Maar na het EK was ik op internationaal niveau echt veel bekender geworden na deze wedstrijd. Op sociale media, op alles eigenlijk. Dat veranderde alles. Deze wedstrijd heeft echt wel mijn leven veranderd. Ook op straat en op vakantie kent iedereen je en praat over je. Dat is heel raar, want dan denk je van: "Heeft iedereen dat echt gezien?" Dat is heel raar, je voelt gewoon aan dat je ineens op een ander niveau zit. Dus ja, dat is heel anders.'

Bekijk de volledige reportage met Jérémy Doku dit weekend op Eleven Sports tijdens de rust van de internationale wedstrijden.

'Het is de eerste keer dat ik zoveel blessures heb gehad. Hoe ik daar mee ben omgegaan? In het begin ben je daar niet op voorbereid. Vorig jaar heb ik veel meer matchen gespeeld zonder geblesseerd te raken. Dit seizoen is het heel snel gegaan en ben ik geblesseerd geraakt, meerdere blessures na elkaar. Dan moet je daar mentaal sterk voor zijn, want anders is het heel moeilijk om sterker terug te komen. Het is de bedoeling dat je na een blessure sterker terugkomt, dat is het moeilijkste natuurlijk.''Het Europees kampioenschap was natuurlijk heel mooi om mee te maken. Maar als ik terugkijk op die kwartfinale tegen Italië, weet ik nog goed hoe teleurgesteld ik was. Ik zat echt op de bodem en was echt niet blij, want ik wist dat we met deze ploeg konden winnen. We wilden allemaal veel verder gaan, natuurlijk. We hadden echt eens kans om iets veel mooiers neer te zetten. Jammer dat we er dan zo vroeg al uitgingen. 'Ik besefte dat toen niet. Italië zo naast je zien vieren, dat is moeilijk om te verwerken. Zelfs al wist ik dat ik goed had gespeeld, dat was ik eigenlijk al vergeten. Ik wou gewoon winnen, dus dat was heel jammer. Als je dat ziet, dan wil je dat niet meer meemaken op zo'n toernooi. Dus volgend toernooi.. dat was m'n eerste toernooi. Ik heb dat nu een keer meegemaakt om zo te verliezen. Italië is natuurlijk een goede ploeg, dat moet ik bekennen. Maar zoiets wil ik niet meer meemaken. 'Bij RSC Anderlecht was ik vooral bekend in België. Ook al speelde ik bij de nationale ploeg, was ik vooral bekend in België en niet echt in het buitenland. Nadat ik in Frankrijk speelde kreeg ik al wat meer bekendheid. Maar na het EK was ik op internationaal niveau echt veel bekender geworden na deze wedstrijd. Op sociale media, op alles eigenlijk. Dat veranderde alles. Deze wedstrijd heeft echt wel mijn leven veranderd. Ook op straat en op vakantie kent iedereen je en praat over je. Dat is heel raar, want dan denk je van: "Heeft iedereen dat echt gezien?" Dat is heel raar, je voelt gewoon aan dat je ineens op een ander niveau zit. Dus ja, dat is heel anders.'Bekijk de volledige reportage met Jérémy Doku dit weekend op Eleven Sports tijdens de rust van de internationale wedstrijden.