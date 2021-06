Hij werkte in België bij KAA Gent en KRC Genk alvorens halsoverkop naar FC Kopenhagen te vertrekken. Jess Thorup over het voetbal in Denemarken.

Wat hebt u uit België meegenomen als ervaring?

Thorup: 'De intensiteit waarmee matchen gespeeld worden in België is hoger dan in Denemarken, er wordt ook meer één tegen één gespeeld. De nadruk ligt in België op individuele duels, als speler moet je vooral je eigen sector beheersen, terwijl in Denemarken meer nagedacht wordt hoe je de tegenstander in een minderheidssituatie kan plaatsen.'

'Op dit moment staat de Belgische competitie, zie je ook aan de resultaten van jullie teams in Europees verband, op een hoger niveau dan de Deense.

'De Belgische competitie heeft vooral de afgelopen jaren stappen vooruit gezet. Tien jaar geleden keken de meeste Deense trainers naar wat er in Nederland gebeurde om zich te inspireren. De voorbije jaren is die focus meer op België gericht, vanuit de vraag: hoe kan zo'n klein land zulke topvoetballers voortbrengen? Daarom blijft België voor jong Deens talent een goeie opstap naar een topcompetitie, omdat je die stap moeilijker zet van hieruit.'

Wat kan het Deense voetbal van ons leren?

Thorup: 'Hoe beter spelers te scouten en meer intensiteit in de matchen te krijgen, waardoor je niet zo snel verrast wordt wanneer je Europees voetbalt.'

Bent u verbaasd wanneer u ziet hoe het uw ex-clubs na uw vertrek uit België vergaan is, het afgelopen seizoen?

Thorup: 'Ik ben blij dat Genk de sportieve lijn heeft doorgetrokken die tijdens mijn verblijf is getrokken. Toen ik bij Gent ontslagen werd, geloofde ik nog volop in de kwaliteiten van de spelers daar. Ik vond dat je daarmee aan de top moest kunnen meedraaien.'

Dacht u bij uw komst in Genk dat dat team zou kunnen meedingen voor de prijzen? De huidige trainer merkte op dat hij zich soms afvraagt of de spelers daar wel beseffen hoe goed ze zijn.

Thorup: 'Dat vond ik ook. Ik trof bij mijn komst een erg getalenteerde groep aan, zeer ambitieus, allemaal spelers die elke dag het veld op stapten met de wil om beter te worden. Het was toen vooral zaak om een spelsysteem te vinden dat bij hen paste.'

Lees het volledige interview met Jess Thorup in de Sport/Voetbalmagazine van 16 juni.

Wat hebt u uit België meegenomen als ervaring? Thorup: 'De intensiteit waarmee matchen gespeeld worden in België is hoger dan in Denemarken, er wordt ook meer één tegen één gespeeld. De nadruk ligt in België op individuele duels, als speler moet je vooral je eigen sector beheersen, terwijl in Denemarken meer nagedacht wordt hoe je de tegenstander in een minderheidssituatie kan plaatsen.''Op dit moment staat de Belgische competitie, zie je ook aan de resultaten van jullie teams in Europees verband, op een hoger niveau dan de Deense. 'De Belgische competitie heeft vooral de afgelopen jaren stappen vooruit gezet. Tien jaar geleden keken de meeste Deense trainers naar wat er in Nederland gebeurde om zich te inspireren. De voorbije jaren is die focus meer op België gericht, vanuit de vraag: hoe kan zo'n klein land zulke topvoetballers voortbrengen? Daarom blijft België voor jong Deens talent een goeie opstap naar een topcompetitie, omdat je die stap moeilijker zet van hieruit.' Wat kan het Deense voetbal van ons leren? Thorup: 'Hoe beter spelers te scouten en meer intensiteit in de matchen te krijgen, waardoor je niet zo snel verrast wordt wanneer je Europees voetbalt.' Bent u verbaasd wanneer u ziet hoe het uw ex-clubs na uw vertrek uit België vergaan is, het afgelopen seizoen? Thorup: 'Ik ben blij dat Genk de sportieve lijn heeft doorgetrokken die tijdens mijn verblijf is getrokken. Toen ik bij Gent ontslagen werd, geloofde ik nog volop in de kwaliteiten van de spelers daar. Ik vond dat je daarmee aan de top moest kunnen meedraaien.' Dacht u bij uw komst in Genk dat dat team zou kunnen meedingen voor de prijzen? De huidige trainer merkte op dat hij zich soms afvraagt of de spelers daar wel beseffen hoe goed ze zijn. Thorup: 'Dat vond ik ook. Ik trof bij mijn komst een erg getalenteerde groep aan, zeer ambitieus, allemaal spelers die elke dag het veld op stapten met de wil om beter te worden. Het was toen vooral zaak om een spelsysteem te vinden dat bij hen paste.' Lees het volledige interview met Jess Thorup in de Sport/Voetbalmagazine van 16 juni.