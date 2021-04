RB Leipzig heeft met Jesse Marsch een akkoord bereikt om er trainer te worden, zo schrijft het magazine Kicker woensdag. De nummer twee uit de Bundesliga zoekt een vervanger voor Julian Nagelsmann, die volgend seizoen bij Bayern München aan de slag gaat.

De 47-jarige Marsch is de huidige trainer van de Oostenrijkse kampioen Red Bull Salzburg, waar hij nog tot 2022 onder contract ligt. Volgens Kicker wees de Amerikaan een bod af van Tottenham en verkoos hij een transfer naar Leipzig. Maar tussen beide zusterclubs zou nog worden onderhandeld over een transfersom.

Jesse Marsch verhuisde in 2018 na enkele succesvolle jaren bij New York Red Bulls naar Leipzig, waar hij assistent was van Ralf Rangnick. Een jaar later stapte hij over naar Salzburg, waarmee hij vorig seizoen de dubbel titel-beker pakte.

