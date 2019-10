Jean Kindermans, jeugddirecteur bij Anderlecht, ergert zich aan het feit dat Romelu Lukaku in België nog steeds onder vuur ligt.

Jean Kindermans zag Romelu Lukaku voor het eerst live op Neerpede tijdens Anderlecht-Lierse voor de U13. De spits voetbalde toen bij de bezoekers en stond in de belangstelling van Engelse teams.

Kindermans in 2010: 'Ik zag een grote donkere jongen constant achter ongrijpbare ballen lopen toen onze scout me zei: 'Die nummer negen hebben we al vastgelegd.'

'Mijn eerste indruk was: groot en sterk, maar er is voetbaltechnisch nog werk aan. Als we die bij de U14 opstellen gaat hij meer dan 100 goals maken, maar geen vooruitgang maken. Dus schoven we hem door naar de U15.'

Die moeilijke kaats

Wat Kindermanshet meest verbaast in het parcours van de spits is 'zijn bijna onstilbare honger naar erkenning, resultaten en doelpunten. Die heeft hij altijd gehad. Elke keer als hij een grens bereikt, legt hij voor zichzelf een nieuwe.'

Wat hem opvalt, is dat Lukaku nog altijd snel onder vuur komt te liggen, terwijl hij toch indrukwekkende statistieken kan voorleggen.

Kindermans: 'Vreemd toch, dat we in België altijd zoeken naar de weinige mankementen en dat we er maar niet in slagen die grote kwaliteiten te koesteren. We staan nummer één op de FIFA-ranking, met een spits van 26 jaar die zijn 50e goal gaat maken. Ik vind dat fenomenaal, maar wij blijven maar vitten over die ene moeilijke kaats.'

Complete spits

Vandaag vindt Kindermans Lukaku een vrij complete spits: 'Hij is sterk in één-tegen-éénsituaties, scoort met het hoofd, kan op snelheid het verschil maken.'

Ook zijn attitude heeft hem geholpen. 'Romelu is altijd makkelijk en leergierig geweest, klaar om details op te pikken van iedereen van wie hij meende dat hij hem iets kon aanreiken. Hij heeft zeker geen vedetteallures, hij blijft nederig. Veel jongens nemen op een bepaald moment een attitude aan die wij hen zeker niet hebben aangeleerd.'

