Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleiding van AZ, pleit voor 7 tegen 7 tussen de twee strafschopgebieden mét buitenspelregels.

In Nederland spelen U11 en U12 competitievoetbal in een format van 8 tegen 8 in de breedte van een half veld. Dat past niet binnen de opleidingsvisie van AZ, aldus Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleiding van de club uit Alkmaar.

'Ik snap wel dat dit een goeie, snelle wedstrijdvorm is, die de basisvaardigheden uitdaagt, en dat die je toelaat om op één veld twee wedstrijden op hetzelfde moment te spelen', zegt hij. 'Maar het past niet binnen de onze visie.'

Het is niet hoe je kinderhersenen optimaal voorbereidt op 11 tegen 11, ervaren ze bij AZ. 'We stellen vast dat onze U13 het eerste halfjaar in 11 tegen 11 heel veel moeite ondervindt met diepte in het spel, omdat ze bij U11 en U12 gewoon zijn van in de breedte te spelen. Terwijl wij zo snel mogelijk naar het doel van de tegenstander willen en dus de diepte willen aanvallen. Maar dat kan dus niet met 8 tegen 8 in de breedte van een half veld.'

Hij pleit voor 7 tegen 7 tussen de twee strafschopgebieden in de lengte van het veld. 'Met de middenlijn als ijkpunt en met buitenspelregels, zodat je diepte in het spel krijgt en je die diepte kunt leren aanvallen en verdedigen. We hopen dat de KNVB dat gaat aanpassen.'

Maar daar wachten ze bij AZ niet op. 'Intussen spelen we één keer in de maand met Ajax, PSV, Feyenoord, Sparta en Vitesse in een eigen competitie waarin we zelf de regels bepalen. Dan doen we 7 tegen 7 of 9 tegen 9 op een lang en smal veld, maar soms ook nog 4 tegen 4 en ook al 11 tegen 11. Soms doen we ze door elkaar. Bijvoorbeeld eerst twee blokjes van 7 tegen 7 en dan twee blokjes van 11 tegen 11. De bedoeling is altijd spelers uit te dagen door ze zo snel mogelijk in andere omstandigheden te brengen, zodat ze zoveel mogelijk nieuwe hersenverbindingen kunnen aanleggen, maar wel in ruimtes die qua afmetingen representatief zijn voor een opleiding voor een eindformat van 11 tegen 11.'

In België wordt de competitieformat 8v8 in de breedte van een half veld op eliteniveau gespeeld van U10 tot U13.

