Zaterdagnamiddag strijden Chelsea en Liverpool om de FA Cup. Eleven Sports strikte de Nederlander Jimmy Floyd Hasselbaink (ex-Chelsea) om het te hebben over de twee Belgische spitsen die in de finale staan. 'Als je niet met de druk kan omgaan, moet je jezelf niet bij de beste spitsen ter wereld rekenen.'

'Ik was een voorstander - en ik zeg was - van de terugkeer van Lukaku naar Chelsea, maar wanneer je hem ziet spelen bij Chelsea, is hij niet de persoon die op huurbasis ging naar West Brom, Everton of Inter Milan', vertelt Jimmy Floyd Hasselbaink bij Eleven. 'Waarom hij z'n grote transfers kreeg, was omdat hij heel agressief speelde, heel fysiek, verdedigers een heel groot probleem gaf, heel erg mobiel, altijd de ruimtes ingaan. En dat zie ik niet terug op dit moment van Lukaku bij Chelsea. Hij is heel statisch, blijft in het midden, maakt niet veel bewegingen in de ruimte en dat vind ik heel jammer, want ik ben een liefhebber van Lukaku, maar ik zie geen lust en honger.

Hasselbaink weet echter niet meteen waar de oorzaak voor de huidige situatie van Lukaku ligt. Is het misschien het interview dat hij gaf aan Sky Italia? 'Dat zou kunnen, dat er een probleem is met de trainer. Maar uiteindelijk speel je voor jezelf, hè? Daar moet hij volwassener in worden, vind ik. Als je geen heel goede band hebt met de trainer, moet je dat gebruiken als jouw motivatie: "Ik zal het je eens laten zien, als je mij niet je eerste spits vindt, ga ik je bewijzen dat ik dat wel ben."'

Ligt het dan misschien aan het grote prijskaartje? 'Hij kwam niet alleen met zo'n prijs aan maar ook met de titel bij Inter. Daar komt druk bij kijken. Als je daar niet mee om kan gaan, moet je jezelf niet in het rijtje zetten van beste spitsen ter wereld, want dat soort problemen hebben Lewandowski, Haaland en Mbappé ook. Als hij denkt aan het hier en nu en zich vol smijt voor de ploeg, dan ben ik ervan overtuigd dat het allemaal goedkomt, want hij is een goeie speler.'

Origi, concurrent van Lukaku

Lukaku is zaterdag niet de enige Rode Duivel die strijdt om de FA Cup. Ook Divock Origi zou maar al te graag de beker mee naar huis nemen. 'Hij moet na dit jaar een andere club zoeken', vertelt Hasselbaink over de situatie van de spits. 'Hij moet iedere week spelen. Dat zal ook belangrijk zijn voor België. Ik denk dat als hij een goed jaar kan spelen, hij kan vechten met Lukaku om die nummer 9-positie.

'Ik vind hem echt een goeie speler, al denk ik wel dat hij naar een club moet gaan die heel dominant speelt. Als hij iedere wedstrijd speelt, zal je zijn grote potentieel zien. Hij heeft toch heel belangrijke momenten gehad bij Liverpool. Wanneer hij opgeroepen wordt om te spelen, doet hij het. Het probleem is wel dat hij niet genoeg belangrijke momenten heeft. Die moeten er meer komen. Ik denk dat die alleen kunnen komen bij een andere ploeg.'

