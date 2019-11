Nadat Duitsland zich gisteren verzekerde van groepswinst heeft bondscoach Joachim Löw zijn wens uitgedrukt om tegen België te oefenen voor het EK.

Net zoals bij de Belgen moest het gisteren bij de Duitsers ook een feestmatch worden, alhoewel er ook nog wel gewonnen moest worden van Noord-Ierland om de groepswinst binnen te halen. Uiteindelijk werd er gemakkelijk gewonnen met 6-1 na een hattrick van uitblinker Serge Gnabry.

Na de match werd bekend gemaakt dat Duitsland een oefenmatch zal spelen tegen Spanje, als voorbereiding op het EK. Daarnaast zou bondscoach Löw graag nog met een andere grote tegenstander willen sparren en daarbij viel zijn oog op België en Portugal. In beide teams spelen namelijk enkele absolute sterren en dat zou een goede voorbereiding zijn op EURO 2020 volgens hem.

Duitsland-middenvelder Toni Kroos is alvast fan van grote tegenstanders als voorbereiding. 'Die wedstrijden zijn heel belangrijk voor het vertrouwen in het team. En we kunnen er zo makkelijker in komen en het gevoel onderling terugvinden. We willen in juni een grote rol spelen en daar helpen matchen tegen grote tegenstanders bij.'

Of de match België-Duitsland er ook gaat komen, is nog maar de vraag. De Belgische bondscoach Roberto Martínez liet al weten niet te willen spelen tegen absolute toplanden. Wedstrijden tegen Qatar en andere kleine landen vindt de Spanjaard beter.