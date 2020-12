De bondscoach tilt er zwaar aan dat interne besprekingen - met opzet? - naar buiten werden gebracht.

Een lichte groep J werd het gisteren voor Duitsland bij de loting voor de WK-kwalificatiecampagne van 2022 in Qatar, met als tegenstanders Roemenië, IJsland, Noord-Macedonië, Armenië en Liechtenstein.

Maar dat was niet de belangrijkste topic, want een paar uur ervoor had Joachim Löw (60) een Zoompersconferentie gehouden waarbij vertegenwoordigers van de belangrijkste Duitse media vragen konden stelden aan de onder vuur liggende bondscoach.

Rode draad

Löw, al sinds 2006 de sportief eindverantwoordelijke als opvolger van Jürgen Klinsmann, toonde zich zelfverzekerd. De gewezen assistent-bondscoach is overtuigd van het pad dat hij volgt, ook na de recente 6-0-afgang tegen Spanje in de UEFA Nations League.

'Dit jonge team is op de goede weg', verdedigde hij zich. 'Wij houden vast aan de rode draad. Die zal een goede ontwikkeling teweegbrengen. Daar zijn we heel zeker van.'

Er moest wel behoorlijk wat schade worden hersteld. Want dat de Duitse voetbalbond DFB het openlijk had over crisisgesprekken en ook liet uitschijnen dat Löw emotioneel afstand wilde nemen na de uitschuiver tegen Spanje, schoten bij de bondscoach in het verkeerde keelgat.

'Ik sta op ontploffen als ik zie dat er zaken naar buiten komen die daar niet horen. Dat ergert me mateloos.' Ondertussen werd het vertrouwen hersteld met bondsvoorzitter Fritz Keller en Mannschaftsteamdirecteur Oliver Bierhoff.

Zijn blik is volledig gericht op het EK volgende zomer. 'Dat heb ik ook altijd zo gezegd', verweerde Löw zich. 'De allerbelangrijkste opdracht blijft het om met deze ploeg daar succesvol te zijn. Maar we moeten ook zien wat het team daarvoor nodig heeft.'

Kier

Vooralsnog ziet Löw geen reden om af te wijken van zijn plannen, waarbij in maart 2019 voluit werd gekozen voor de nieuwe generatie. Toen werd beslist om met Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller drie wereldkampioenen van 2014 af te serveren.

Maar de druk werd de afgelopen weken opgevoerd om hen toch opnieuw te selecteren. De bondscoach laat de deur nu op een kier: hij schrijft de bedankte routiniers (nog) niet helemaal af.

'Voor elke selectie denken we over alles na en draaien we elke steen om', zo omschreef hij zijn selectieprocedure. 'De deur is op dit moment nog dicht, maar kan in de toekomst wel opengaan. Alleen heb ik geen idee hoe de situatie in maart zal zijn. Ik hoop en wens dat alle internationals goed en gezond de wintermaanden door geraken.'

Een lichte groep J werd het gisteren voor Duitsland bij de loting voor de WK-kwalificatiecampagne van 2022 in Qatar, met als tegenstanders Roemenië, IJsland, Noord-Macedonië, Armenië en Liechtenstein. Maar dat was niet de belangrijkste topic, want een paar uur ervoor had Joachim Löw (60) een Zoompersconferentie gehouden waarbij vertegenwoordigers van de belangrijkste Duitse media vragen konden stelden aan de onder vuur liggende bondscoach.Löw, al sinds 2006 de sportief eindverantwoordelijke als opvolger van Jürgen Klinsmann, toonde zich zelfverzekerd. De gewezen assistent-bondscoach is overtuigd van het pad dat hij volgt, ook na de recente 6-0-afgang tegen Spanje in de UEFA Nations League. 'Dit jonge team is op de goede weg', verdedigde hij zich. 'Wij houden vast aan de rode draad. Die zal een goede ontwikkeling teweegbrengen. Daar zijn we heel zeker van.'Er moest wel behoorlijk wat schade worden hersteld. Want dat de Duitse voetbalbond DFB het openlijk had over crisisgesprekken en ook liet uitschijnen dat Löw emotioneel afstand wilde nemen na de uitschuiver tegen Spanje, schoten bij de bondscoach in het verkeerde keelgat. 'Ik sta op ontploffen als ik zie dat er zaken naar buiten komen die daar niet horen. Dat ergert me mateloos.' Ondertussen werd het vertrouwen hersteld met bondsvoorzitter Fritz Keller en Mannschaftsteamdirecteur Oliver Bierhoff.Zijn blik is volledig gericht op het EK volgende zomer. 'Dat heb ik ook altijd zo gezegd', verweerde Löw zich. 'De allerbelangrijkste opdracht blijft het om met deze ploeg daar succesvol te zijn. Maar we moeten ook zien wat het team daarvoor nodig heeft.'Vooralsnog ziet Löw geen reden om af te wijken van zijn plannen, waarbij in maart 2019 voluit werd gekozen voor de nieuwe generatie. Toen werd beslist om met Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller drie wereldkampioenen van 2014 af te serveren. Maar de druk werd de afgelopen weken opgevoerd om hen toch opnieuw te selecteren. De bondscoach laat de deur nu op een kier: hij schrijft de bedankte routiniers (nog) niet helemaal af. 'Voor elke selectie denken we over alles na en draaien we elke steen om', zo omschreef hij zijn selectieprocedure. 'De deur is op dit moment nog dicht, maar kan in de toekomst wel opengaan. Alleen heb ik geen idee hoe de situatie in maart zal zijn. Ik hoop en wens dat alle internationals goed en gezond de wintermaanden door geraken.'