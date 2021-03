De 6-0 tegen Spanje van november vorig jaar zindert nog altijd na in Duitsland. Bondscoach Joachim Löw kwam nu in het Duitse magazine Kicker met een verklaring.

De Duitse voetbalsupporter had zich het najaar van 2020 wellicht iets anders voorgesteld. Die Mannschaft speelde tweemaal gelijk tegen Zwitserland in groep vier van de Nations League, wedstrijden die het eigenlijk had moeten winnen. De zwaarste klap volgde echter half november: een 6-0-nederlaag tegen Spanje, waardoor de Duitsers de halve finales van de nieuwe Europese landencompetitie op hun buik konden schrijven.

Na die beschamende prestatie werd hier en daar gespeculeerd over een ontslag van Joachim Löw, maar daar bleek niets van aan. 'Hij blijft zeker tot na het Europees kampioenschap', verzekerde technisch directeur Oliver Bierhoff. 'Deze wedstrijd verandert niks aan de situatie. We vertrouwen Joachim Löw. Bij een nationale ploeg moet je van toernooi tot toernooi werken. We willen het maximale bereiken op het EK van 2021.'

Risicogebied

'Niets lukte voor ons', vertelde Löw na die befaamde nederlaag in Sevilla. 'Dat zag je in de duels, aan onze lichaamstaal. We waren niet op de afspraak', vervolledigde de bondscoach. De Spaanse bondscoach Luis Enrique steunde zijn collega in de persconferentie na de wedstrijd: 'Duitsland blijft een van de beste ploegen in de wereld. Daar bestaat geen twijfel over. Ze waren de ongeslagen leider in deze groep.'

In een interview bij Kicker deze week nuanceert Löw nu de minder goede prestaties. Volgens hem zorgden de coronamaatregelen voor extra stress: 'We waren extreem gedisciplineerd.' Voor de 3-1-zege tegen Oekraïne in november was het lang niet duidelijk of zijn ploeg überhaupt kon spelen. 'Pas om 15 uur wisten we dat de match zou doorgaan', verklaart de Bundestrainer.

Een dag later bleek echter dat er besmettingen opdoken in het Oekraïense kamp. De Duitse selectie moest vervolgens naar Spanje trekken voor een nieuwe interlandwedstrijd, maar was daar niet erg happig op, volgens Löw. 'Ze zeiden me dat ze daar niet heen wilden omdat het een risicogebied was. Sommigen hebben een zwangere vrouw thuis of ouders die tot de risicogroep behoren. Zelden zag ik zulke onzekere spelers, zelfs tot aan de aftrap.'

Binnen het huidige format zal het EK deze zomer in twaalf landen plaatsvinden, maar dat ziet Löw niet echt zitten. 'Ik snap dat sommigen zich afvragen waarom we naar twaalf landen moeten vliegen. Ieder land is natuurlijk trots om deel uit te maken van dit toernooi. Dit is geen simpele opdracht voor de UEFA', besluit hij.

