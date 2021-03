Joachim Löw (61) vindt komende zomer het juiste moment om de stok door te geven aan een opvolger, ook met het oog op het EK in Duitsland in 2024.

Het contract van Löw loopt nog tot het WK van eind 2022 in Qatar, maar na 15 jaar wordt de overeenkomst vroegtijdig beëindigd. Volgens Löw, die de Mannschaft in 2014 naar de wereldtitel loodste, is het 'tijd voor vernieuwing, verandering en beweging'.

Vorig jaar had Löw al beslist om in februari en maart over zijn toekomst na te denken. De pijnlijke 6-0 nederlaag van eind vorig jaar in de Nations League tegen Spanje speelde daarbij geen rol van betekenis, aldus Löw. 'Tijdens de pandemie had ik meer tijd om na te denken', klonk het.

Löw richtte zijn blik ook al op het EK van 2024 in eigen land. Dan zullen de jonge Duitse internationals volgens hem op de toppen van hun kunnen presteren. 'Een toernooi in eigen land kan ongelooflijk veel in gang zetten en voor vernieuwing zorgen. Ik zie mezelf in 2024 niet meer in deze positie.' Löw is van oordeel dat zijn opvolger voldoende tijd nodig heeft om zich op dat EK voor te bereiden, al wil hij tijdens het EK van deze zomer 'nog een keer het maximale bereiken'.

Pas in mei wordt de knoop doorgehakt of Thomas Müller en Mats Hummels terugkeren bij de Mannschaft, zij werden in maart 2019 vanwege de verjongingspolitiek aan de kant geschoven. Löw heeft nog niet nagedacht over wat hij na deze zomer wil doen. 'Joachim luidt met zijn beslissing een nieuw tijdperk in. Volgens mij gebeurt dit op het juiste moment', zei Fritz Keller, voorzitter van de Duitse voetbalbond (DFB).

Keller wou verder nog niet Löws lof zingen, aangezien het EK nog in aantocht is. Hij is Löw dankbaar dat hij de bond de tijd heeft gegeven om in alle rust naar een opvolger te zoeken. Technisch directeur Oliver Bierhoff kon geen stand van zaken over dat dossier meedelen, al sloot hij uit dat er voor het eerst een buitenlandse bondscoach zou aangesteld worden. 'Het is een belangrijke beslissing. We zullen er dan ook de nodige tijd voor nemen', aldus Bierhoff.

Op het komende EK is Duitsland in groep F ondergebracht met Frankrijk, Portugal en Hongarije.

