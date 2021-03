Joachim Löw stopt na het EK van komende zomer als bondscoach van Duitsland. Dat heeft de Duitse voetbalbond (DFB) dinsdag bevestigd.

In 2006 werd de 61-jarige Löw aangesteld als bondscoach van Duitsland, dat hij op het WK van 2014 in Brazilië naar de wereldtitel leidde. Zijn contract liep nog tot het WK van 2022.

'Ik zet deze stap bewust, met veel trots en dankbaarheid', reageerde Löw. 'Tegelijkertijd blijf ik erg gemotiveerd voor het komende EK. Ik ben fier, omdat het voor mij een heel bijzondere eer was dit voor mijn land te doen. Ik zal grote triomfen en pijnlijke nederlagen onthouden - niet alleen de wereldtitel van 2014. Voor het aanstaande EK voel ik nog steeds de onvoorwaardelijke wil, maar ook veel energie en ambitie. Ik zal mijn uiterste best doen om onze fans vreugde te bezorgen en succes te behalen.'

