Voor de belangrijke affiches kan de man van 127 miljoen euro zich opladen, maar het probleem is dat hij in andere matchen soms totaal niet op de afspraak is.

Zou hij het begrijpen als João Félix wil vertrekken? 'Ik begrijp altijd alles, ik sta ook open voor alles', was het verrassende antwoord van Diego Simeone op een persconferentie in december vorig jaar. De coach van Atlético sloot niet uit dat de meest talentvolle speler uit zijn kern in januari 2022 al andere oorden opzocht. Dat gebeurde uiteindelijk niet.

Zou hij het begrijpen als João Félix wil vertrekken? 'Ik begrijp altijd alles, ik sta ook open voor alles', was het verrassende antwoord van Diego Simeone op een persconferentie in december vorig jaar. De coach van Atlético sloot niet uit dat de meest talentvolle speler uit zijn kern in januari 2022 al andere oorden opzocht. Dat gebeurde uiteindelijk niet.Simeone voegde er wel aan toe: 'Het team is het allerbelangrijkste. En João is een belangrijk onderdeel van ons team.'Voor de Argentijnse trainer is het collectief heilig, geen enkele speler staat boven de ploeg. Zijn mantra is 'wedstrijd per wedstrijd'; hij weigert verder vooruit te kijken dan de volgende match. Hij eist van zijn spelers dat ze alles geven tegen Manchester United, maar dat ze ook tot het gaatje gaan als de tegenstander het weekend erop Levante heet.Dat wordt João Félix, nog altijd maar 22, nu net verweten: hij schittert in de topwedstrijden, maar tegen de mindere goden laat hij het weleens afweten. 'João loopt niet altijd voor het team, ook al zou hij het moeten doen - hij weet dat, en de coach en zijn ploegmaats weten dat ook', zegt een insider aan The Athletic. Zit een te groot ego hem in de weg?In het kamp van de Portugees, die in 2019 voor 127 miljoen euro overkwam van Benfica, bekijken ze de zaken met een andere blik.Neem de heenmatch in de 1/8 finale van de Champions League tegen Manchester United: Félix brengt Atlético al snel op voorsprong met een schitterende kopbal. De mannen van Simeone krijgen nog een paar kansen om de score te verdubbelen, maar benutten die niet. Een kwartier voor tijd haalt de Argentijnse coach Félix naar de kant. Die is daar duidelijk verbolgen over; hij had nog zoveel zin om dat tweede doelpunt te maken. In de laatste minuten komt Manchester United dan toch langszij via Anthony Elanga: 1-1 is het eindresultaat.Alweer geen clean sheet in het Wanda Metropolitano. De solide verdediging, vroeger de sterkte van Atlético, hield de laatste twee seizoenen nog maar twee keer de nul in de Champions League.'We houden hier een bitterzoet gevoel aan over', zei João Félix, die tegen Man U verkozen werd tot man van de match, achteraf voor de camera. 'We hadden de wedstrijd altijd onder controle, ze kregen bijna geen kansen. Maar de ene die ze wél kregen... Nu ja, dat is voetbal.'Een scenario dat zich ook de vorige twee seizoenen vaak ontrolde: João Félix als gevaarlijkste man bij Atlético in de Champions League, maar door het falen van het collectief toch niet het beoogde resultaat. Dat zorgt voor frustratie bij de youngster. João Félix, die er qua talent boven uitsteekt, lijkt een miscast in dit team. Bovendien is, door zijn gebrekkige collectieve spirit, ook de relatie met Diego Simeone koeltjes. Tel dat allemaal bij elkaar op en de vraag is of hij volgend seizoen nog in Madrid te bewonderen zal zijn. Zijn contract loopt alleszins tot juni 2026.De laatste weken zit Félix wel in de flow. Met vijf goals in de laatste vijf wedstrijden is de 22-jarige Portugees 'on fire'. Hij scoorde tegen Osasuna, Manchester United, Real Betis (2 keer) en FC Cádiz, zowel in topwedstrijden als tegen bescheiden ploegen dus. Opvallend wel: vier van die vijf doelpunten maakte hij binnen de eerste zeven minuten. Een bewijs dat hij enorm opgeladen aan een wedstrijd begint. Heeft hij dan misschien toch eindelijk de klik gemaakt?