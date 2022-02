Joe Cole werd in het seizoen 2011/12 uitgeleend door Liverpool aan Lille. Daar maakte hij kennis met Eden Hazard, vertelt hij in The Athletic. 'De beste met wie ik ooit samenspeelde.'

De Engelse Joe Cole, die in 2018 zijn voetbalschoenen aan de haak hing na passages bij onder meer Chelsea en West Ham United, kwam in Noord-Frankrijk terecht in een sterke ploeg die net kampioen was geworden. Lille OSC beschikte over een geweldig team met Eden Hazard als absolute uitblinker.

Voor Cole was het direct duidelijk dat de Belg een aparte speler was. "Toen ik aankwam in Lille wilde ik de nieuwe nummer 10 worden. De trainer zei me dat dat niet kon, omdat er een 20-jarige jongen rondliep die heel speciaal was. 'Hij neemt de vrijschoppen en hij trapt de penalty's', zei Rudi Garcia. In het begin was ik op mijn tenen getrapt, maar toen ik de kerel zag voetballen begreep ik het. Hij was fenomenaal."

Alles met de glimlach

Cole, 40 jaar nu, noemt Hazard de beste met wie hij ooit heeft samengespeeld. "Hij is een echte artiest. Hij had de beste speler van de wereld kunnen worden. Die keer dat Luka Modric de Gouden Bal won, in 2018, dat had Eden Hazard moeten zijn. Maar hij leeft om gelukkig te zijn. En daar valt veel voor te zeggen.'

'Eden heeft niet de mentaliteit van Messi of Ronaldo', vervolgt Cole. 'IJsbaden nemen om 1 uur 's nachts, dat is niks voor hem. Als hij dat had gedaan, had hij waarschijnlijk alle individuele prijzen gewonnen."

Een harde werker is Hazard nooit geweest, maar daar mag hij geen spijt van hebben, vindt Cole. "Hij heeft de fans van Lille en Chelsea in de loop der jaren heel veel vreugde en trofeeën gegeven. Daar mag hij trots op zijn. Hij heeft dat allemaal bereikt met een glimlach op zijn gezicht. Dat het nu bij Real Madrid wat minder gaat, is jammer."

"Chelsea is je thuis"

Cole bracht ervaring in de kleedkamer van Lille en gaf de jonge Hazard, die werd benaderd door verschillende Engelse topclubs, ook transferadvies. "Hij hing vaak met Vincent Kompany aan de lijn, die hem naar Manchester City wilde halen. Hij kreeg ook regelmatig telefoon van United."

Maar Cole zag in Chelsea de perfecte club voor Hazard. "Eden is altijd een familieman geweest. Ik dacht dat een leven in Londen, op slechts een paar uur van zijn familie in België, hem het best zou liggen. Ik wist dat hij gemaakt was voor het Engelse voetbal en dat de Chelseafans van hem zouden houden op Stamford Bridge. 'Vergeet City en United', zei ik, 'Chelsea is je thuis.'" Die aanpak werkte.

De Engelse Joe Cole, die in 2018 zijn voetbalschoenen aan de haak hing na passages bij onder meer Chelsea en West Ham United, kwam in Noord-Frankrijk terecht in een sterke ploeg die net kampioen was geworden. Lille OSC beschikte over een geweldig team met Eden Hazard als absolute uitblinker.Voor Cole was het direct duidelijk dat de Belg een aparte speler was. "Toen ik aankwam in Lille wilde ik de nieuwe nummer 10 worden. De trainer zei me dat dat niet kon, omdat er een 20-jarige jongen rondliep die heel speciaal was. 'Hij neemt de vrijschoppen en hij trapt de penalty's', zei Rudi Garcia. In het begin was ik op mijn tenen getrapt, maar toen ik de kerel zag voetballen begreep ik het. Hij was fenomenaal."Cole, 40 jaar nu, noemt Hazard de beste met wie hij ooit heeft samengespeeld. "Hij is een echte artiest. Hij had de beste speler van de wereld kunnen worden. Die keer dat Luka Modric de Gouden Bal won, in 2018, dat had Eden Hazard moeten zijn. Maar hij leeft om gelukkig te zijn. En daar valt veel voor te zeggen.''Eden heeft niet de mentaliteit van Messi of Ronaldo', vervolgt Cole. 'IJsbaden nemen om 1 uur 's nachts, dat is niks voor hem. Als hij dat had gedaan, had hij waarschijnlijk alle individuele prijzen gewonnen."Een harde werker is Hazard nooit geweest, maar daar mag hij geen spijt van hebben, vindt Cole. "Hij heeft de fans van Lille en Chelsea in de loop der jaren heel veel vreugde en trofeeën gegeven. Daar mag hij trots op zijn. Hij heeft dat allemaal bereikt met een glimlach op zijn gezicht. Dat het nu bij Real Madrid wat minder gaat, is jammer."Cole bracht ervaring in de kleedkamer van Lille en gaf de jonge Hazard, die werd benaderd door verschillende Engelse topclubs, ook transferadvies. "Hij hing vaak met Vincent Kompany aan de lijn, die hem naar Manchester City wilde halen. Hij kreeg ook regelmatig telefoon van United."Maar Cole zag in Chelsea de perfecte club voor Hazard. "Eden is altijd een familieman geweest. Ik dacht dat een leven in Londen, op slechts een paar uur van zijn familie in België, hem het best zou liggen. Ik wist dat hij gemaakt was voor het Engelse voetbal en dat de Chelseafans van hem zouden houden op Stamford Bridge. 'Vergeet City en United', zei ik, 'Chelsea is je thuis.'" Die aanpak werkte.