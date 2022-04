Johan Cruijff zou vandaag 75 zijn geworden. Onze redactie zette 14 legendarische quotes op een rij van de kampioen van de oneliners.

1. 'De bal is een essentieel onderdeel van het spel.'

2. 'Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.'

3. 'Als je niet ken winnen, moet je zorgen dat je niet verliest.'

4. 'Italianen kennen niet van je winnen, maar je ken wel van ze verliezen.'

5. 'Als je één goal meer maakt dan de ander, dan win je.'

6. 'Je moet schieten, anders kun je niet scoren.'

7. 'Zolang jij de bal hebt, kenne zij niet scoren.'

8. 'Er is maar één moment dat je op tijd kunt komen. Ben je er niet, dan ben je óf te vroeg, óf te laat.'

9. 'Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.'

10. 'Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd.'

11. 'Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet.'

12. 'Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van een ander.'

13. 'Elk nadeel heb z'n voordeel.'

14. 'In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk.'

