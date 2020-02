Acht jaar lang waren we het gewend dat hij trainer van de nationale Beloften was. Eind januari verraste Johan Walem (48) de Belgische voetbalwereld door bondscoach van Cyprus te worden.

1. Uw beslissing om de job van trainer van de Beloften vaarwel te zeggen midden in de EK-campagne, terwijl de Jonge Duivels aan de leiding staan in hun groep vóór Duitsland, kwam als een verrassing. Was u er zelf al langer mee bezig? 'Neen, helemaal niet. Het aanbod kwam er pas in december. Ik heb de tijd genomen om erover na te denken en uiteindelijk heb ik besloten om het aan te nemen. Ik heb uitdagingen altijd al fijn gevonden. Maar ik ga het u eerlijk zeggen: ik had me aanvankelijk kandidaat gesteld om technisch directeur te worden van de voetbalbond. Van zodra die kandidatuur openstond, had ik geen reden om dat niet te doen, want ik wil graag vooruit in mijn carrière. Maar in de nabije toekomst bleek dat dus niet te kunnen. Ik heb er lang over gesproken met Roberto Martínez en ook met Mehdi Bayat en ik ben blij dat het uitgepraat is. Het was een constructief en openhartig gesprek. Roberto zag me momenteel liever nog op het veld staan. Hij vond me te jong voor die job. Hij zei dat trouwens - ik herhaal het nog eens - in het kader van onze zeer goede verstandhouding. Ik ben daar zeker niet bitter over.' 2. U bent niet bang dat men u zal vergeten wanneer u in Cyprus zit? 'Ik moet er zelf maar voor zorgen dat dat niet gebeurt. Weet u, het voetbal leeft overal. Ik ben fier dat ik hier als Belg mag werken en ik geloof dat het een geweldige uitdaging is. Ik ben hier in full immersion, ik klop lange dagen, moet alles nog ontdekken. Een nieuwe taal, een nieuw alfabet, nieuwe collega's, nieuwe spelers vooral. Momenteel ga ik elk weekend vier of vijf wedstrijden bekijken, dus ik verveel me hier zeker niet. Maar dat past in mijn carrièreplan. Ik zie het leven als een uitdaging. En dit is een heel grote.' 3. Wat is op middellange termijn het doel van een ploeg als Cyprus? 'De idee is om een nieuwe wind te laten waaien. Er is hier veel jong potentieel, dat is de reden waarom ze mij genomen hebben. Ze kennen mijn waarden en normen, die ik al vier jaar deel met Roberto Martínez. Precisie, nauwgezetheid, nooit tevreden zijn, altijd meer willen. Die overwinningsdrang wil ik op de ploeg overdragen. Ik wil ze de middelen daarvoor geven. Ik denk in alle bescheidenheid dat ik daar bij de Beloften in geslaagd ben. We zien wel waar het ons brengt...' 4. We kunnen ons toch moeilijk voorstellen dat u niet een beetje ontgoocheld was dat ze u na acht jaar trouwe dienst niet hebben proberen tegenhouden... 'Natuurlijk had ik er ergens wel wat op gehoopt dat men die moeite zou gedaan hebben... Dat is menselijk, denk ik. Maar mettertijd leer je om wat afstandelijker met zo'n situatie om te gaan. Voordien dacht ik alleen maar aan werken, maniakaal bijna. Dat is na Kortrijk zo gegaan. Ik heb daar op menselijk vlak bepaalde dingen door gemist. Vandaag zoek ik meer het plezier op. Ik heb geleerd om het positieve te halen uit een moeilijke situatie. Ik vertrek dus met een goed gevoel bij de KBVB. Bovendien is dit geen vaarwel maar een tot ziens. Ze weten dat ik trouw ben, ze kennen mijn passie. Het enige waar ik uiteindelijk spijt van heb, is dat ik mijn spelers alleen een verklaring heb kunnen geven via Whatsapp, want ik had een sterke band met hen.' 5. Cyprus op het WK 2022 of het EK 2024, is dat realistisch? 'Laten we ernstig blijven, we moeten niet meteen beginnen te spreken van een kwalificatie. Wel ervoor zorgen dat we er zo dicht mogelijk bij geraken. Ik heb daarvoor een project van twee jaar. Of vier, als het goed gaat. Ik begin er alleszins aan met een positieve ingesteldheid. Ik wil het land laten vooruitgaan en deelnemen aan dit mooie project. Dat vereist moed, maar ik had zin om zoiets te proberen. Ik ga hier de kans krijgen om op een andere manier dit beroep te leren. Een ander ritme, andere verantwoordelijkheden, een andere relatie met de clubs. Ik had nood aan deze stap voorwaarts.'