John Arne Riise in autobiografie: 'Craig Bellamy probeerde mijn schenen kapot te slaan met golfclub'

Het was The Guardian dat vlak voor Nieuwjaar een uittreksel publiceerde uit de pas verschenen biografie van de Noor John Arne Riise, die van 2001 tot 2008 de linkerflank van Liverpool afdweilde.

In de achtste finale van het seizoen 2006-2007 had het lot Liverpool in de achtste finale aan Barcelona gekoppeld. Op 21 februari was de heenwedstrijd in Camp Nou en om die voor te bereiden reisde de ploeg naar de Portugese Algarve. Op het programma: vijf dagen van lichte training, golf, chillen in de zon en wat socialisen onder mekaar.

Riise in Running Man: 'Ik deelde in een exclusief resort de kamer met Daniel Agger. Op donderdag was er een diner zonder trainers of manager. Je mocht wat drinken, een paar pinten. Steven Gerrard boekte een privéruimte voor ons bij Monty's, vlakbij het strand. In de bar zag ik een karaoke machine.

'Een paar ploegmaats, onder wie Craig Bellamy, begonnen met drinken voor het eten op tafel kwam. Zeer snel kwam er een microfoon aan tafel en Bellamy brulde: "Riise gaat zingen, Riise gaat zingen." Dat bleef duren, ook tijdens het eten. Hij was al vrij dronken en ik vond het vervelend. Toen hij bleef volhouden, werd ik boos en ging ik op hem af: "Ik zing niet, stop ermee of ik geef je klop." Hij schreeuwde terug: "Ik ga je vermoorden, rooie."

'Met Sami Hyypiä nam ik later op de avond een taxi. Agger wilde nog wat blijven, dus beloofde ik de deur van de kamer niet op slot te doen. Daar viel ik snel in slaap. Ik werd wakker toen iemand in het donker een deur opende. Verblind door het plotse licht zag ik niet direct dat het niet Agger was, maar Bellamy die aan mijn bed stond. In zijn handen: een golfclub.'

Wat volgde is te gek voor woorden: Bellamy, stomdronken, haalde uit en probeerde Riise op de schenen te slaan. Die trok net op tijd zijn been weg en probeerde zich te beschermen met een laken. 'Het maakt me niet uit dat ik naar de gevangenis ga, mijn kinderen hebben genoeg geld', riep Bellamy terwijl hij opnieuw uithaalde en vol de heup van Riise trof. En vervolgens zijn dij. Toen kon Riise hem kalmeren.

Riise riep er de dokter bij en die verwittigde Rafa Benitez, die kalm bleef en beloofde 's anderendaags alles te regelen. Op zijn vraag excuseerde Bellamy zich. Hij kreeg ook een boete van 80.000 pond. Beide spelers zouden later in de wedstrijd nog een belangrijke rol spelen: Bellamy scoorde vlak voor de pauze en vierde die goal... met het nabootsen van een golfbeweging.