Na een inloopseizoen in 2020, is de Canadese aanvaller dit jaar dé ster van Lille. Alle camera's staan op hem gericht en dat zal in de Champions League tegen Chelsea niet anders zijn. De ex-speler van KAA Gent moet met de Franse ploeg wel een achterstand van twee goals goedmaken.

Jonathan David is zonder twijfel aan een van zijn beste seizoenen ooit bezig. Al begon het wel niet zo goed. Na zes speeldagen was regerend kampioen Lille pas terug te vinden op een vijftiende plaats en de Canadees had nog maar één goal gemaakt. Het vertrek van succescoach Christophe Galtier naar Nice bleek een groter gat na te laten dan verwacht. Maar toen moest David zijn duivels nog ontbinden. De ommekeer van Lille kwam er dit seizoen op hetzelfde moment als die van de ex-speler van KAA Gent. Drie wedstrijden op rij werd er gewonnen waardoor Les Dogues vertrokken waren. En ook David zat ineens in een uitstekende vorm, want in die drie zeges scoorde hij maar liefst vijf keer. Lille werd ineens afhankelijk van zijn nieuwe Canadese ster.Tijdens zijn eerste seizoen in Noord-Frankrijk had David het ook al moeilijk. Lille betaalde 27 miljoen euro aan de Buffalo's, maar de club moest tot eind november wachten eer hij zijn eerste goal van het seizoen maakte. Al was de club toen niet slecht bezig. Dat kwam allemaal door die andere spits, Burak Yilmaz. De Turk scoorde toen maar liefst 18 keer in de Ligue 1. Dit seizoen zijn de rollen echter omgedraaid: Yilmaz scoort beduidend veel minder (6 goals tegenover 18 vorig jaar) en David is alleen maar omhoog gegaan in de statistieken (17 doelpunten al tegenover 13 vorig seizoen). Afhankelijk van DavidOok andere statistieken tonen aan hoe onmisbaar David is geworden voor dit Lille. Als de Canadees scoort, maakt Lille beduidend meer kans om te winnen. In tien verschillende wedstrijden in de Ligue 1 scoorde hij en daarvan won de Franse club er zeven en verloor er slechts eentje. Maar als de Canadese doelpunten uitblijven, scoort het collectief ook minder. In die achttien wedstrijden kon Lille maar vier keer winnen en verloor het zesmaal. Het succes van LOSC is dus verbonden aan de doelpunten van David.In de Champions League zien we hetzelfde fenomeen terugkeren. Na drie speeldagen leek Lille uitgeteld voor overwintering met slechts 2/9, maar in de terugronde won het maar liefst drie keer op rij en pikte David iedere keer zijn doelpuntje mee. Het is zelfs zo dat Lille op het kampioenenbal enkel wint als David scoort. Moeilijk 2022Nadat hij voor Nieuwjaar helemaal ontplofte en met 12 doelpunten even de topschutterslijst aanvoerde, is dat in 2022 echter een heel ander verhaal. Dit jaar wist hij nog maar één keer te scoren en dat pas op 6 maar in de 4-0-zege tegen Clermont. In de statistieken is te zien dat hij veel minder kansen krijgt en dat zijn efficiëntie een duik heeft genomen. In de laatste negen wedstrijden, zijn zijn expected goals geschat op 1,6 en hij kwam dus nog maar aan eentje.De mindere vorm van David leidde er al toe dat Lille naar een zesde plaats wegzakte in de competitie, een heel eind verwijderd van een rechtstreeks ticket voor de Champions League. Dat zijn aanvallersmaatje Burak Yilmaz steeds minder op het veld staat, kan daar een verklaring voor zijn. David toonde namelijk al vaker dat hij iemand nodig heeft in de aanval en de klik met Yilmaz was er duidelijk. De aanpassing met de nieuwe spelers die in de winter aankwamen, zoals een Hatem Ben Arfa, verloopt voorlopig bijvoorbeeld ook nog niet zo goed.En hoe zit het met de toekomst van de ex-Buffalo? Volgens de toonaangevende site Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel zo'n 50 miljoen euro. Verschillende clubs, met onder meer Liverpool, AC Milan en Liverpool, volgen de Canadees op de voet. Tijdens de wintermercato in januari werd er al stevig getrokken aan de Canadese mouw, maar Lille hield voet bij stuk en liet zijn goudhaantje niet vertrekken. In de zomer zou het dan weer wel prijs kunnen zijn en een doelpuntje in de 1/8e finales tegen Chelsea zou die prijs alleen nog maar kunnen doen stijgen.Door Robin Job