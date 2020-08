Vanavond start de Ligue 1 met Bordeaux-Nantes. Wat moet u allemaal weten? Drie vragen aan Swann Borsellino, analist bij RTBF en columnist bij Sport/Foot Magazine.

Zal PSG de concurrentie nog maar eens wegblazen?

Swann Borsellino: 'Ja, zonder twijfel. Ook al denk ik echt dat de Ligue 1 dit seizoen beter zal zijn en dat er meer concurrentie zal zijn dan de laatste jaren. Alles ligt dit jaar veel dichter bij elkaar. Je hebt Lyon, dat geen Europees ticket kreeg en alles op het kampioenschap moet zetten. Monaco heeft dan weer dringend nood aan resultaten als je naar de grote investeringen en de komst van trainer Niko Kovac kijkt. Marseille zal ook weer van de partij zijn en je hebt dan nog clubs als Lille, Nice of Rennes, dat naar de Champions League mag en enorm ambitieus is.

'Kortom, er zijn heel wat gegadigden die strijden om de tweede plaats, maar niemand komt in aanmerking om de Parijse dominantie te doorbreken. Er is namelijk geen team met de kwaliteiten van Monaco in 2017. Die ploeg kon rekenen op de klasse van onder meer Bernardo Silva, Kylian Mbappé en Fabinho. Een team van dat kaliber is er voorlopig niet in de Ligue 1.'

Wie kan dit seizoen verrassen?

Borsellino: 'De slimste club, Nice. In België weten waarschijnljik weinig mensen dat Nice kan rekenen op een enorme investeerder die ook aanwezig is in het wielrennen, INEOS. Bovendien deed Nice enkele goede aankopen deze zomer. Ik geloof sterk in spelers als Amine Guoiri (20, weggehaald bij Lyon), Rony Lopes (24, overgekomen van Lille) en Hassane Kamara (26, gekocht van Reims). En kijk ook naar Morgan Schneiderlin (30), die teruggehaald werd naar Frankrijk.

'De club kan ook rekenen op enkele grote talenten, zoals Hicham Boudaoui (20), en vaste waarden, zoals Wylan Cyprien (25), Youcef Atal (24) en Kasper Dolberg (22). Als ik als Belg nog een club zocht om voor te supporteren, dan zou ik kiezen voor Nice, een sexy club met een ander project dan dat van PSG.'

Kan Jonathan David ook de Ligue 1 veroveren?

Borsellino: 'Dat is een provocerende vraag, vind ik, want ondanks het feit dat de Ligue 1 vaak bespot wordt en dat Victor Osimhen een topseizoen kende, is de Franse eerste klasse echt moeilijk. En waarschijnlijk ook nog wat meer voor aanvallers. De voorbeelden zijn legio van spelers, soms meer ervaren dan David, die na een topseizoen in de Ligue 1 terechtkomen en het in hun eerste jaar heel lastig hebben. Of die toch zeker een aanpassingsperiode nodig hebben.

'Pas op, ik ben een grote fan van Jonathan David, ik vind het een heel goede speler, maar ik denk dat we nog niet te veel van hem mogen verwachten in het begin. Hij moet zich namelijk aanpassen aan een nieuw team, aan een nieuw kampioenschap en aan verdedigers die soms even snel zijn als hijzelf en nog eens sterk zijn ook. Ik ben er zeker van dat hij het in zich heeft en dat hij een van de ontdekkingen van de het seizoen zal zijn voor degene die hem nog niet kennen, maar het zou me verbazen als hij 25 keer zou scoren en 12 assists zou geven in zijn eerste seizoen.'

